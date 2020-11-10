Талисманами 32-й летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, стали девочка-малахит Хитти, олень Ягги и соболенок Кедри. Как сообщает E1, их презентация состоялась во вторник, 10 ноября, в эфире «Вечернего Урганта». На европейской части России программа выйдет в эфире почти через час.



Представил талисманы лично министр спорта РФ Олег Матыцин. По его словам, впервые на Универсиде будет три талисмана.



«Первая — Хитти, девушка-блогер. Надеюсь, она будет очень популярна среди гостей. Ее имя ассоциируется со словом «малахит», который имеет к Уралу непосредственное отношение. Ягги — спортсмен-любитель. Он очень любит баскетбол и является оленем. Он ест мох, ягель, поэтому такое имя. Третий — импозантный музыкант соболенок Кедри, его имя ассоциируется с кедровыми орешками», - рассказал Матыцин.