Ургант и министр спорта показали талисманы Универсиады в Екатеринбурге
Талисманами 32-й летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, стали девочка-малахит Хитти, олень Ягги и соболенок Кедри. Как сообщает E1, их презентация состоялась во вторник, 10 ноября, в эфире «Вечернего Урганта». На европейской части России программа выйдет в эфире почти через час.
Представил талисманы лично министр спорта РФ Олег Матыцин. По его словам, впервые на Универсиде будет три талисмана.
«Первая — Хитти, девушка-блогер. Надеюсь, она будет очень популярна среди гостей. Ее имя ассоциируется со словом «малахит», который имеет к Уралу непосредственное отношение. Ягги — спортсмен-любитель. Он очень любит баскетбол и является оленем. Он ест мох, ягель, поэтому такое имя. Третий — импозантный музыкант соболенок Кедри, его имя ассоциируется с кедровыми орешками», - рассказал Матыцин.
По прогнозам министерства спорта, в Екатеринбург на Универсиаду приедут около 12 тысяч участников. Из них 9 тысяч — спортсмены. По предварительным данным, на подготовку к Играм будет потрачено 38,37 млрд рублей, из них больше половины (20,5 млрд рублей) — средства федерального бюджета. Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Въезд в Россию для участников Всемирных университетских игр будет безвизовым.