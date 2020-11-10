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10.11.2020 22:17
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Apple представила новую линейку макбуков на собственном процессоре M1. Цены в России стартуют от 100 тысяч рублей

Apple провела онлайн-презентацию новой техники. Трансляция шла на сайте компании и в официальном YouTube-канале вечером 10 ноября.

В рамках виртуального мероприятия Apple представила MacBook Air с собственным процессором M1. До этого на протяжении многих лет компания использовала чипы Intel. Цена модели-новинки стартует от $999.

Поклонникам «яблочных» гаджетов также показали новый Mac Mini, стоимость которого начинается от $699 (дешевле на $100, чем модель предыдущего поколения), а также Macbook Pro за $1299. Все перечисленные устройства будут работать на операционной системе macOS Big Sur.

В России Macbook Air будет стоит 99 990 рублей (256 ГБ) и 124 990 (512 ГБ), Mac mini — 74 990 рублей (256 ГБ) и 94 990 рублей (512 ГБ), Macbook Pro — 129 990 рублей (256 ГБ) и 149 990 рублей (512 ГБ).

В продаже компьютеры появятся на следующей неделе. Ранее Apple начала продавать новые iPhone — впервые с поддержкой 5G. «Фонтанка» следила за их презентацией в режиме реального времени.

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Комментарии (8)

Иванов Ив Ив
через год эти ноуты на барахолке будут даром отдавать.
hal9000
На эти бабки я лучше себе нормальный комп соберу..нафиг за сотку брать ноутбук??тем более Эпл..это ж для хипстеров..
krash
они на доллар смотрели вообще?..
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