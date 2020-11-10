Apple представила новую линейку макбуков на собственном процессоре M1. Цены в России стартуют от 100 тысяч рублей
Apple провела онлайн-презентацию новой техники. Трансляция шла на сайте компании и в официальном YouTube-канале вечером 10 ноября.
В рамках виртуального мероприятия Apple представила MacBook Air с собственным процессором M1. До этого на протяжении многих лет компания использовала чипы Intel. Цена модели-новинки стартует от $999.
The first Apple Silicon Mac is the #MacBookAir 💁🏼♂️— Hans Haupt (@HansHaupt) November 10, 2020
The fact it can edit 4K video... is just mind blowing! #AppleEvent pic.twitter.com/5IS7dbCTzD
Поклонникам «яблочных» гаджетов также показали новый Mac Mini, стоимость которого начинается от $699 (дешевле на $100, чем модель предыдущего поколения), а также Macbook Pro за $1299. Все перечисленные устройства будут работать на операционной системе macOS Big Sur.
The next new Mac with M1— Marques Brownlee (@MKBHD) November 10, 2020
Mac mini pic.twitter.com/iP7LTeqt2s
MacBook Pro with M1!!! pic.twitter.com/5233Lj57h7— GalaPhonist-SHO (@Cleveringal) November 10, 2020
В России Macbook Air будет стоит 99 990 рублей (256 ГБ) и 124 990 (512 ГБ), Mac mini — 74 990 рублей (256 ГБ) и 94 990 рублей (512 ГБ), Macbook Pro — 129 990 рублей (256 ГБ) и 149 990 рублей (512 ГБ).
В продаже компьютеры появятся на следующей неделе. Ранее Apple начала продавать новые iPhone — впервые с поддержкой 5G. «Фонтанка» следила за их презентацией в режиме реального времени.