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10.11.2020 22:26
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Добровольцы сравнили побочные эффекты от американской вакцины от коронавируса с «сильным похмельем»

Добровольцы, которые приняли участие в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, рассказали о своих ощущениях и побочных эффектах. Их истории 10 ноября публикует Mirror.

По словам добровольцев, после вакцинации у них были головные боли, повышение температуры и ломота в теле. Один из них сравнил эффект с «сильным похмельем». Прививку волонтерам делали в два этапа, причем побочные эффекты были более серьезными после второго раза.

Американская фармацевтическая корпорация Pfizer Inc и немецкая биотехнологическая компания BioNTech S 9 ноября сообщили, что их вакцина от COVID-19 показала 90% эффективность. На фоне успеха иностранного препарата взлетели мировые площадки, индексы Мосбиржи и РТС обновили максимумы за полтора месяца.

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