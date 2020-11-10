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10.11.2020 22:05
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Макгрегор снова возобновляет карьеру. Официально подтвержден его реванш с Порье

Реванш между бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дастином Порье официально подтвержден. Как сообщает 10 ноября MMA Fighting, схватка пройдёт 23 января на турнире UFC 257 в Лас-Вегасе.

Их бой станет главным событием турнира. Соперники уже встречались в сентябре 2014 года. Тогда Конор нокаутировал Порье в первом раунде на UFC 178.

В последний раз Макгрегор проводил бой в январе 2020 года против Дональда Серроне, победив техническим нокаутом. После этого летом Конор в очередной раз объявил о завершении карьеры, заявив, что его не устроили условия UFC по будущим боям.

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