Макгрегор снова возобновляет карьеру. Официально подтвержден его реванш с Порье

Реванш между бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дастином Порье официально подтвержден. Как сообщает 10 ноября MMA Fighting, схватка пройдёт 23 января на турнире UFC 257 в Лас-Вегасе.



Их бой станет главным событием турнира. Соперники уже встречались в сентябре 2014 года. Тогда Конор нокаутировал Порье в первом раунде на UFC 178.



В последний раз Макгрегор проводил бой в январе 2020 года против Дональда Серроне, победив техническим нокаутом. После этого летом Конор в очередной раз объявил о завершении карьеры, заявив, что его не устроили условия UFC по будущим боям.

