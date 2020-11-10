Пренебрегли защитой. Власти США поймали Zoom за неиспользованием сквозного шифрования
Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила сервис Zoom в обмане пользователей и плохой защите их данных. Компания обещала исправиться, но некоторые уже заговорили о компенсации.
Как пишет The Bell 10 ноября, FTC выяснила, что Zoom никогда не использовал обещанное сквозное шифрование и хранил криптографические ключи, которые позволяли сервису получать доступ к содержанию видеозвонков пользователей с более простым шифрованием. Оказалось, что некоторые записи, вопреки заверениям компании, хранились в «облаке» на серверах Zoom незашифрованными до 60 дней
Будучи уличённой в таком пренебрежении безопасностью, компания обещала усилить защиту, установить многофакторную аутентификацию и проводить регулярный мониторинг своих систем. Однако такой исход устроил не всех представителей FTC. В частности, демократ Рохит Чопра обратил внимание на то, что достигнутое с Zoom соглашение не предполагает компенсации обманутым пользователям.
Пандемия сделала Zoom стал одним из самых востребованных сервисов для проведения видеоконференций. Аудитория пользователей увеличилось с 10 млн человек в декабре 2019 года до 300 млн в конце апреля. Капитализация компании уже к концу весны 2020-го взлетела на 160% с начала года. При этом новости об эффективности новой вакцины от Pfizer и BioNTech пошатнули стоимость акций Zoom в моменте на 20%.