Пренебрегли защитой. Власти США поймали Zoom за неиспользованием сквозного шифрования

Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила сервис Zoom в обмане пользователей и плохой защите их данных. Компания обещала исправиться, но некоторые уже заговорили о компенсации.

Как пишет The Bell 10 ноября, FTC выяснила, что Zoom никогда не использовал обещанное сквозное шифрование и хранил криптографические ключи, которые позволяли сервису получать доступ к содержанию видеозвонков пользователей с более простым шифрованием. Оказалось, что некоторые записи, вопреки заверениям компании, хранились в «облаке» на серверах Zoom незашифрованными до 60 дней