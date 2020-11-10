«Нет ничего роднее, чем чужая хорошая мысль». Петербургскую компанию заподозрили в поставках китайских шлемов для МВД

Следственный комитет возбудил дело по мошенническому хищению бюджетных средств на поставках защитных шлемов для МВД. В сговоре заподозрены петербургское «НПО Спецматериалов» и научное подразделение министерства.

О расследовании 10 ноября сообщило новостное агентство «Москва». Поводом для дела стала госприемка защитного шлема «Колпак-1СБ», который якобы оказался китайской моделью FBK-208. В МВД поставили 40 тысяч штук по цене 1,2 тысячи рублей, утверждают собеседники агентства. Ущерб бюджету составил не менее 48 миллионов рублей, говорится в заметке. К расследованию причастны криминалисты ФСБ и МВД, выявившие несоответствие реальных образцов с документацией. Уголовное дело возбудили по статьям 159 УК «Мошенничество» и 293 УК «Халатность».

«Нас обвиняют, что мы в рамках госзаказа продавали китайское «фуфло» под видом собственной продукции. Это неправда. Шлем — наша разработка», — прокомментировал «Фонтанке» информацию СМИ генеральный конструктор «НПО Спецматериалов» Михаил Сильников.

Фото: Слева - полицейский шлем компании Longa. Справа - шлем "НПО Спецматериалов"

По словам конструктора, защитный шлем «Колпак-1СБ» принят на вооружение силовых структур постановлением правительства России в декабре 2010 года.

«Предприятие выбрали единственным поставщиком амуниции. Проверку не только готовая продукция проходила, но и технический процесс», — говорит Сильников.

Производство «Колпаков» локализовано в Выборгском районе Петербурга, утверждает генконструктор. Корпусы шлемов отливает завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» на улице Смолячкова. Остальное делает НПО.

Генконструктор признал, что «Колпак-1СБ» похож на китайский прообраз. По его словам, все шлемы примерно одинаковы — независимо от страны происхождения. Китайцы скопировали свой с французского.

Шлемы FBK-208 производит основанная в 1986 году китайская компания Longa. Она начинала с автомобильных аксессуаров, но теперь занимается исключительно шлемами для полиции и армии. Их можно приобрести за 30 долларов.



Петербургское предприятие создано в 1992 году. За последние четыре года оно заключило госконтракты почти на 3 миллиарда рублей. «НПО Спецматериалов» специализируется на индивидуальной бронезащите и активных средствах обороны. В ассортименте — бронежилеты, бронещиты, пулеулавливатели, локализаторы взрыва и другое. Объемы госзаказов «НПО Стройматериалов» действительно исчисляются десятками тысяч шлемов для МВД, Росгвардии, ФСИН, но предприятие никогда не продавало снаряжение по 1,2 тысячи рублей за штуку, говорит Сильников. По данным сайта госзакупок, с 2015 года стоимость шлемов «Колпак-1СБ» росла от 4,6 тысячи рублей за штуку до 5,7 тысячи в 2020-м. Последнюю закупку на 30 миллионов сделала этим летом Росгвардия. Перепродажу китайской продукции силовым структурам Михаил Сильников тоже отрицает. «В науке говорят: нет ничего ближе и роднее, чем чужая хорошая мысль, — резюмирует генконконструктор. — Мы тоже стараемся внедрять чьи-то разработки». Михаил Сильников — выпускник Ленинградского Политеха, доктор технических наук, член-корреспондент РАН, автор более 350 научных трудов, в том числе 16 монографий и 27 учебников. Награжден Госпремией России в области науки и техники — за создание изделий защитного вооружения и спецтехники.

По версии следствия, в приемке шлема «Колпак-1СБ» участвовала головная научно-исследовательская организация МВД — НПО «Специальная техника и связь» (СТиС). В 2010 году ее возглавлял Александр Квитко. В марте 2017 года Нагатинский суд Москвы приговорил Квитко к 2 годам 6 месяцам лишения свободы по уголовному делу, фабула которого будто бы скопирована с дела «НПО Спецматериалов». Суд установил, что в 2009 году МВД объявило конкурс на опытно-конструкторскую работу по теме: «Разработка универсального устройства для применения короткоствольного стрелкового оружия из-за укрытия, шифр «Шварц». Компания «ФЛ-Системы» приобрела израильское устройство «Корнершот» у производителя и конструкторскую документацию на него и выдала за собственную разработку. МВД заплатило за «изобретение» 6,4 миллиона рублей. Квитко, посчитал суд, был осведомлен о подмене устройства.