FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +2
76.40р90.36р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
10.11.2020 20:09
6
Печать

В Ереване продолжается волнение. Протестующие движутся к парламенту

Армяне, недовольные соглашением своего премьера Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху, собрались в центре Евревана и двинулись к зданию парламента вечером 10 ноября.

Фото: скриншот с сайта YouTube
Фото: скриншот с сайта YouTube

«Требуем аннулировать это соглашение, которое направлено против армянского народа», — приводит слова демонстрантов «Sputnik Армения».

Трёхстороннее соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией было подписано главами стран в ночь на 10 ноября.

«Я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести. Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни, но верю, что Армения и Арцах (самоназвание Карабаха — ред.) должны жить, должны укрепляться, усиливаться, должны пересмотреть прежнее восприятие по разным вопросам. Я знаю, что другие решения раньше просто были невозможны», — объяснил позже своё решение премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ситуация могла ухудшиться, заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Перемирие разгневало армян, и несогласные после подписания соглашения ворвались ночью в здание парламента Армении в Ереване. Резиденцию Пашиняна обокрали. Сообщалось также об избиении спикера парламента Армении Арарата Мирзояна. Утром у здания парламента начались протесты. Россия уже отправила в зону конфликта первых миротворцев. Миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих будут развертываться параллельно с выводом армянских военных, заявили в Кремле.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

кто-то страшный
Весь ФБ в их стонах, что Россия предала. И это на фоне убийства отца одиночки армянской семейкой в Волгограде без малейших извинений диаспоры. Загостились, ребят, похоже.
Winston Smith
А почему эти энергичные граждане движутся не в сторону военкомата?
Хотят продолжения войны, а сами лично в окопы не хотят?
Почему так?
kоt-obormot
Автомат в руки, и на передовую.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний