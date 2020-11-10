В Ереване продолжается волнение. Протестующие движутся к парламенту
Армяне, недовольные соглашением своего премьера Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху, собрались в центре Евревана и двинулись к зданию парламента вечером 10 ноября.
«Требуем аннулировать это соглашение, которое направлено против армянского народа», — приводит слова демонстрантов «Sputnik Армения».
Трёхстороннее соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией было подписано главами стран в ночь на 10 ноября.
«Я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести. Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни, но верю, что Армения и Арцах (самоназвание Карабаха — ред.) должны жить, должны укрепляться, усиливаться, должны пересмотреть прежнее восприятие по разным вопросам. Я знаю, что другие решения раньше просто были невозможны», — объяснил позже своё решение премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ситуация могла ухудшиться, заявил он в эфире телеканала «Россия 1».
Перемирие разгневало армян, и несогласные после подписания соглашения ворвались ночью в здание парламента Армении в Ереване. Резиденцию Пашиняна обокрали. Сообщалось также об избиении спикера парламента Армении Арарата Мирзояна. Утром у здания парламента начались протесты. Россия уже отправила в зону конфликта первых миротворцев. Миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих будут развертываться параллельно с выводом армянских военных, заявили в Кремле.