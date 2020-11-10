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10.11.2020 18:28
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Яхта-ледокол Олега Тинькова отправляется в первое кругосветное путешествие

Яхта La Datcha Олега Тинькова сошла с верфи и готова к кругосветному плаванию.

«77-метровый SeaXplorer LA DATCHA сошел с верфи Damen Yachting в Нидерландах и готов отправиться в путешествие», — сообщает 10 ноября Damen Yachting.

«Роскошной экспедиционной яхте» предстоит совершить своё первое кругосветное плавание. Зимой и в начале весны судно будет находиться в Индийском океане, а к апрелю собирается доплыть до Камчатки. Затем яхту ждет путь к Америке, а осенью La Datcha достигнет Средиземноморья.

В описании на сайте производителя сказано, что первая частная яхта-ледокол создана для путешествий в самые отдаленные уголки мира. Она способна находиться в море до 40 дней, а также ей не страшен лед толщиной 30–40 см.

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Комментарии (1)

alexadmin
Ну хоть кто-то хорошо подготовился к концу света...
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