Яхта-ледокол Олега Тинькова отправляется в первое кругосветное путешествие
Яхта La Datcha Олега Тинькова сошла с верфи и готова к кругосветному плаванию.
«77-метровый SeaXplorer LA DATCHA сошел с верфи Damen Yachting в Нидерландах и готов отправиться в путешествие», — сообщает 10 ноября Damen Yachting.
«Роскошной экспедиционной яхте» предстоит совершить своё первое кругосветное плавание. Зимой и в начале весны судно будет находиться в Индийском океане, а к апрелю собирается доплыть до Камчатки. Затем яхту ждет путь к Америке, а осенью La Datcha достигнет Средиземноморья.
В описании на сайте производителя сказано, что первая частная яхта-ледокол создана для путешествий в самые отдаленные уголки мира. Она способна находиться в море до 40 дней, а также ей не страшен лед толщиной 30–40 см.