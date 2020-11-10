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10.11.2020 17:44
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Жетон метро может подорожать до 64 рублей в 2023 году, талон — до 59 рублей

Комитет по транспорту направил свои предложения по тарифной линейке для общественного транспорта. В 2021 году расстроят туристов и командировочных.

Как стало известно «Фонтанке» 10 ноября, предложения пришли в комитет по тарифам накануне. Согласно им, в трехлетней перспективе разовый проезд в метро будет дорожать с нынешних 55 рублей до 64 рублей в 2023 году; в 2021-м стоимость жетона составит 60 рублей. Так называемый туристический тариф для наземного транспорта может вырасти за три года до 59 рублей (с нового года — до 55).

По большей части проездные билеты в 2021 году, по идее комтранса, должны подорожать в пределах 8%. Однако есть и радикальные решения — в частности применительно к суточным билетам. Проездные на одни сутки и на трое суток вырастут в цене почти на треть (до 240 и 460 рублей соответственно); на 5 суток — в полтора раза (до 830 рублей).

Подробнее о том, какое тарифное будущее обрисовал комитет по транспорту — читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

olla
Что-то власти в край обнаглели...
260881521
Коль сейчас доход 45000 на члена семьи, а в 2023г. 75000 будет. Почему бы не поднять плату за проезд. Да и ЖКХ не отстает Чиновники стали основной причиной инфляции поднимая тарифы и акцизы
263975781
А они сосчитали, сколько людей так и останутся теперь на удалёнке навсегда и не будут больше ежедневно пользоваться транспортом?
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