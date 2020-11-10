Жетон метро может подорожать до 64 рублей в 2023 году, талон — до 59 рублей

Комитет по транспорту направил свои предложения по тарифной линейке для общественного транспорта. В 2021 году расстроят туристов и командировочных.



Как стало известно «Фонтанке» 10 ноября, предложения пришли в комитет по тарифам накануне. Согласно им, в трехлетней перспективе разовый проезд в метро будет дорожать с нынешних 55 рублей до 64 рублей в 2023 году; в 2021-м стоимость жетона составит 60 рублей. Так называемый туристический тариф для наземного транспорта может вырасти за три года до 59 рублей (с нового года — до 55).

