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10.11.2020 17:29
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ПСЖ: Мы не исключаем, что Роналду станет нашим игроком

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) не исключил возможность подписания контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду. С таким заявлением на официальном сайте клуба 10 ноября выступил спортивный директор Леонардо.

«Сейчас сложно что-то предугадать. Возможно, Роналду завтра проснется и решит, что хочет играть в «Пари Сен-Жермен». Тем более он хочет покинуть Турин. Мы не исключаем, что он станет нашим игроком», — сказал Леонардо.

Ранее стало известно, что «Ювентус» может продать Роналду летом 2021 года, чтобы сократить расходы в условиях пандемии коронавируса. Зарплата 35-летнего португальца составляет 31 млн евро в год. Действующее соглашение «Ювентуса» с Роналду истекает в июне 2022-го.

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