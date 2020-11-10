Эрмитаж бесплатно покажет сокровища скифских курганов, кельтские древности и античные клады

В Манеже Малого Эрмитажа 11 ноября открывается выставка «Железный век. Европа без границ», на которой покажут больше тысячи шестисот экспонатов из археологических коллекций Эрмитажа, ГМИИ им. Пушкина, Государственного исторического музея и государственных музеев Берлина. Будут и трофейные коллекции.

Будут сокровища скифских курганов, кельтские древности, античные памятники, клады, древности кобанской культуры Северного Кавказа и лесополосы Восточной Европы. Кураторы напоминают, что «Железный век» продолжает серию совместных экспозиций археологических комплексов. Многие помнят «Эпоху Меровингов» и «Бронзовый век», которые также показывали под заголовком «Европа без границ». Из недавнего можно вспомнить выставку коллекции маркиза Кампаны — она хоть и не представляла единый археологический комплекс, но восстанавливала коллекцию, фрагменты которой ныне разбросаны по ведущим музеям мира. Таким образом, музей даже в непростое время предлагает довольно тонкую экспозицию, в которую любопытно погрузиться — это срез давно ушедшей эпохи, когда мир был совсем другим. Приятно ненадолго нырнуть в историческую реальность.

Железный век — время после Бронзового, когда человечество освоило железо, а кузнечное ремесло ускорило развитие обработки кожи, дерева, кости. Выросла производительность. В Манеже представят предметы быта, хозяйства, парадные вещи. Покажут вещи из так называемых «перемещенных коллекций» — трофейного искусства, оказавшегося в СССР после Второй мировой. Нельзя не отметить, что позиционирование «Европа без границ» ставит Эрмитаж в ряд ведущих европейских музеев, приобщая русскую и российскую культуру именно к Европе. Напоминая, что Европа — это не Шенгенская зона, а просторы от Атлантики до Урала.



Выставка «Железный век. Европа без границ» пройдёт в Манеже Малого Эрмитажа с 11 ноября 2020 года по 28 февраля 2021 года. Вход через Шуваловский проезд, бесплатные билеты можно получить в кассе. 0+



Анастасия Семенович

