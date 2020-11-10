«Открытый город» приведет к фан Гильзе фан дер Пальсу

Культурно-просветительский проект «Открытый город», который уже несколько лет предлагает бесплатные экскурсии для петербуржцев, сейчас перешел в онлайн. Но главная досадность осталась: из-за его популярности непросто затесаться в ряды экскурсантов, поэтому нужно отслеживать экскурсии на сайте.



12 ноября есть возможность побывать (виртуально) в особняке нидерландского подданного Г. Г. фан Гильзе фан дер Пальса, который в конце XIX века обосновался в Петербурге, на Английской набережной. Вообще-то, вы там, не исключено, виртуально уже бывали — как и миллионы людей по всей стране: в «Шерлоке Холмсе» Масленникова этот особняк сыграл роль резиденции британского министра Трелони Хоупа. Настоящий хозяин, Г. Г. фан Гильзе фан дер Пальс, министром не был, но был консулом. И очень успешным предпринимателем: состоял в правлении резиновой мануфактуры «Треугольник». Особняк этот должен был напоминать ему о родине, а помог ему в этом его шурин, архитектор Вильям Иогансен, построив в 1901–1903 годах дом с фахверковыми балками и башенкой-голубятней с зеленой черепицей.

