Петербургский Политех уходит в онлайн. Иногородних студентов отправляют домой

Политехнический университет Петра Великого переходит на дистанционное обучение. Об этом «Фонтанке» сообщили в вузе 10 ноября.



«Студенты будут учиться дистанционно, а преподаватели и сотрудники — работать по комбинированному графику (сочетая очный и удаленный форматы), чтобы сократить число одновременно находящихся в помещении людей. Дистанционное обучение продлится с 16 ноября по 6 февраля 2021 года. Зимняя сессия будет организована в онлайн-формате», — уточнили в Политехе.



Сотрудники из групп риска полностью уходят на удалёнку. Иногородним студентам рекомендовано освободить комнаты в общежитии и вернуться в родные города. В случае отъезда до первого декабря предусмотрена компенсация расходов на дорогу.

