Петербургский Политех уходит в онлайн. Иногородних студентов отправляют домой
Политехнический университет Петра Великого переходит на дистанционное обучение. Об этом «Фонтанке» сообщили в вузе 10 ноября.
«Студенты будут учиться дистанционно, а преподаватели и сотрудники — работать по комбинированному графику (сочетая очный и удаленный форматы), чтобы сократить число одновременно находящихся в помещении людей. Дистанционное обучение продлится с 16 ноября по 6 февраля 2021 года. Зимняя сессия будет организована в онлайн-формате», — уточнили в Политехе.
Сотрудники из групп риска полностью уходят на удалёнку. Иногородним студентам рекомендовано освободить комнаты в общежитии и вернуться в родные города. В случае отъезда до первого декабря предусмотрена компенсация расходов на дорогу.
«Обучение иностранных граждан по программам довузовской подготовки и изучения русского языка будет проходить очно, но малочисленными группами, с учетом возможности их локального размещения. Иностранным студентам, проживающим в общежитиях, обеспечат условия для продолжения обучения в дистанционном формате. Студентам международных образовательных программ по инженерно-техническим направлениям рекомендовано проводить практические и лабораторные занятия в очном формате с соблюдением «Методических рекомендаций по ведению безопасной деятельности СПбПУ при неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке на территории Российской Федерации», — добавили в вузе.
С 9 ноября на удалёнку перешёл университет им. Лесгафта. Отказаться от очных занятий по максимуму вузы просил губернатор Александр Беглов.