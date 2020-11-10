FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
76.95р91.50р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
10.11.2020 16:50
2
Печать

Новые фасады и копия скульптуры вместо оригинала. С храма Святой Екатерины на Васильевском сняли леса

С фасадов лютеранского храма Святой Екатерины на Васильевском острове сняли леса. Об этом 10 ноября сообщает комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников.

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины, расположенная на углу Большого проспекта Васильевского острова и Кадетской линии, — памятник федерального значения. Его начали восстанавливать в этом году, в план работ входили фасады, крыша, а также скульптуры — изваяния апостолов в нишах на главном фасаде находились в аварийном состоянии. В соответствии с проектом их реставрируют и заменяют на копии, а оригиналы передаются для хранения приходу храма, уточняют в КГИОП.

Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП

Работы общей стоимостью 70,9 млн рублей выполняло АО «Ремфасад». В частности, подрядчик отремонтировал стропильную систему, усилил перекрытия, заменил кровлю, отреставрировал фасады, крыльца, панно «Всевидящее око» и изготовил копию скульптуры апостола Павла.

В 2021 году восстановление храма продолжат: сделают копию скульптуры апостола Петра и отреставрируют ворота.

Храм Святой Екатерины на Васильевском острове заложили в 1768 году, а освятили в 1771-м. Здание возводили по проекту архитектора Юрия Фельтена. Его поставили под государственную охрану в 1930-е годы, а в 1935-м закрыли и передали районному отделу народного образования для размещения дома художественного воспитания детей. Церковное имущество оказалось в Эрмитаже. Во время Великой Отечественной войны здание страдало от обстрелов, а в 1947 году в нем по просьбе Центрального научно-исследовательского института № 45 им. академика А. Н. Крылова разместили лаборатории. В 1972-м церковь занимала студия грамзаписи «Мелодия», и только в 1990-х ее снова передали лютеранской общине.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Чё там, пока леса снимали ещё какого-нибудь Мефистофеля не уронили?
263911361
Так может и от храма копию оставить?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний