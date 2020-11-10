Новые фасады и копия скульптуры вместо оригинала. С храма Святой Екатерины на Васильевском сняли леса
С фасадов лютеранского храма Святой Екатерины на Васильевском острове сняли леса. Об этом 10 ноября сообщает комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников.
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины, расположенная на углу Большого проспекта Васильевского острова и Кадетской линии, — памятник федерального значения. Его начали восстанавливать в этом году, в план работ входили фасады, крыша, а также скульптуры — изваяния апостолов в нишах на главном фасаде находились в аварийном состоянии. В соответствии с проектом их реставрируют и заменяют на копии, а оригиналы передаются для хранения приходу храма, уточняют в КГИОП.
Работы общей стоимостью 70,9 млн рублей выполняло АО «Ремфасад». В частности, подрядчик отремонтировал стропильную систему, усилил перекрытия, заменил кровлю, отреставрировал фасады, крыльца, панно «Всевидящее око» и изготовил копию скульптуры апостола Павла.
В 2021 году восстановление храма продолжат: сделают копию скульптуры апостола Петра и отреставрируют ворота.
Храм Святой Екатерины на Васильевском острове заложили в 1768 году, а освятили в 1771-м. Здание возводили по проекту архитектора Юрия Фельтена. Его поставили под государственную охрану в 1930-е годы, а в 1935-м закрыли и передали районному отделу народного образования для размещения дома художественного воспитания детей. Церковное имущество оказалось в Эрмитаже. Во время Великой Отечественной войны здание страдало от обстрелов, а в 1947 году в нем по просьбе Центрального научно-исследовательского института № 45 им. академика А. Н. Крылова разместили лаборатории. В 1972-м церковь занимала студия грамзаписи «Мелодия», и только в 1990-х ее снова передали лютеранской общине.