С фасадов лютеранского храма Святой Екатерины на Васильевском острове сняли леса. Об этом 10 ноября сообщает комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников.



Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины, расположенная на углу Большого проспекта Васильевского острова и Кадетской линии, — памятник федерального значения. Его начали восстанавливать в этом году, в план работ входили фасады, крыша, а также скульптуры — изваяния апостолов в нишах на главном фасаде находились в аварийном состоянии. В соответствии с проектом их реставрируют и заменяют на копии, а оригиналы передаются для хранения приходу храма, уточняют в КГИОП.