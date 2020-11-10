Денежная пауза. Райффайзенбанк сообщил о сбоях в работе приложения

Райффайзенбанк выпустил сообщение о том, что в работе его электронного сервиса произошли сбои.



«Сейчас наблюдаются сложности со входом в приложение «Райффайзен-Онлайн». Мы уже активно занимаемся решением этого вопроса. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — рассказали в кредитной организации 10 ноября.

На странице Райффайзенбанка в Twitter пользователи обратили внимание, что сервис не работает уже больше часа, и попросили оповестить об устранении технических проблем. В компании пообещали опубликовать информацию в соцсетях и подчеркнули, что push-уведомления работают «в штатном режиме».