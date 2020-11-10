FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
76.95р91.50р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
10.11.2020 15:12
2
Печать

Денежная пауза. Райффайзенбанк сообщил о сбоях в работе приложения

Райффайзенбанк выпустил сообщение о том, что в работе его электронного сервиса произошли сбои.

«Сейчас наблюдаются сложности со входом в приложение «Райффайзен-Онлайн». Мы уже активно занимаемся решением этого вопроса. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — рассказали в кредитной организации 10 ноября.

На странице Райффайзенбанка в Twitter пользователи обратили внимание, что сервис не работает уже больше часа, и попросили оповестить об устранении технических проблем. В компании пообещали опубликовать информацию в соцсетях и подчеркнули, что push-уведомления работают «в штатном режиме».

Ранее сбой произошел в работе соцсети «ВКонтакте». На проблемы пожаловались тысячи пользователей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

261217951
Во новость. Такие сбои у всех банков периодически случаются. Но пишут только про нужные.
260551481
Это пока цветочки, ягодки впереди и не только в Райфайзене...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний