Путин: Все российские вакцины от коронавируса эффективны

Президент России во время выступления на саммите ШОС заявил, что российские вакцины должны стать достоянием человечества.



«В России уже 2 зарегистрированные вакцины. Причем исследования показали — уже показали и подтвердили — что, во-первых, эти вакцины безопасны, нет никаких серьезных последствий после их применения и, во-вторых, они все эффективны», — сказал 10 ноября Владимир Путин.



По его словам, Россия готова к сотрудничеству в вопросе борьбы с пандемией и обеспечения других стран вакцинами от коронавируса. Президент отметил, что РФ уже безвозмездно передала партнерам по ШОС полмиллиона наборов для диагностики коронавируса и приборы для измерения температуры. В некоторые страны были направлены российские специалисты.

