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10.11.2020 14:14
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Путин: Все российские вакцины от коронавируса эффективны

Президент России во время выступления на саммите ШОС заявил, что российские вакцины должны стать достоянием человечества.

«В России уже 2 зарегистрированные вакцины. Причем исследования показали — уже показали и подтвердили — что, во-первых, эти вакцины безопасны, нет никаких серьезных последствий после их применения и, во-вторых, они все эффективны», — сказал 10 ноября Владимир Путин.

По его словам, Россия готова к сотрудничеству в вопросе борьбы с пандемией и обеспечения других стран вакцинами от коронавируса. Президент отметил, что РФ уже безвозмездно передала партнерам по ШОС полмиллиона наборов для диагностики коронавируса и приборы для измерения температуры. В некоторые страны были направлены российские специалисты.

Путин сообщил, что российские вакцины должны стать достоянием всего человечества. Глава государства призвал не политизировать борьбу с COVID-19.

11 августа президент РФ рассказал о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку. 14 октября президент сообщил и о регистрации препарата от центра «Вектор». До конца года в России зарегистрируют третью вакцину от коронавируса.

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Комментарии (17)

Stakatto
как можно хорошее дело обгадить такими вот "не политизированными" декларациями. Создайте, протестируйте, зарегистрируйте, опубликуйте результаты и все будут только рады, и повод для гордости появится, а не ... про первых в мире.
Djnyana
Так же эффективна, как и менеджеры! Правда, - не для всех.. карманов)
тат2007amg
А точно эффективны? А то что бы ни собирали - всё АКМ получается, в данном случае..ну сами понимаете..
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