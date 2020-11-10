Путин: Все российские вакцины от коронавируса эффективны

Президент России во время выступления на саммите ШОС заявил, что российские вакцины должны стать достоянием человечества.
«В России уже 2 зарегистрированные вакцины. Причем исследования показали — уже показали и подтвердили — что, во-первых, эти вакцины безопасны, нет никаких серьезных последствий после их применения и, во-вторых, они все эффективны», — сказал 10 ноября Владимир Путин.
По его словам, Россия готова к сотрудничеству в вопросе борьбы с пандемией и обеспечения других стран вакцинами от коронавируса. Президент отметил, что РФ уже безвозмездно передала партнерам по ШОС полмиллиона наборов для диагностики коронавируса и приборы для измерения температуры. В некоторые страны были направлены российские специалисты.
Путин сообщил, что российские вакцины должны стать достоянием всего человечества. Глава государства призвал не политизировать борьбу с COVID-19.
11 августа президент РФ рассказал о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку. 14 октября президент сообщил и о регистрации препарата от центра «Вектор». До конца года в России зарегистрируют третью вакцину от коронавируса.