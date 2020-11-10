У водителя «Фольксвагена», вылетевшего в кювет на Гостилицком шоссе, была причина сбиться с пути помимо гололедицы. Прямо перед ним двое сошлись влобовую.

Как сообщает «Мегаполис» со ссылкой на очевидцев, утром 10 ноября на шоссе в 3 километрах от КАД в ДТП попали три легковые машины. Две из них врезались лоб в лоб, а третья, «Фольксваген», уходя от столкновения, вылетела в кювет. По предварительной информации, обошлось без серьёзных травм.