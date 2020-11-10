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10.11.2020 14:18
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«Фольксваген» уехал в кювет Гостилицкого шоссе не просто так. Он не хотел в компанию неудачников

У водителя «Фольксвагена», вылетевшего в кювет на Гостилицком шоссе, была причина сбиться с пути помимо гололедицы. Прямо перед ним двое сошлись влобовую.

Как сообщает «Мегаполис» со ссылкой на очевидцев, утром 10 ноября на шоссе в 3 километрах от КАД в ДТП попали три легковые машины. Две из них врезались лоб в лоб, а третья, «Фольксваген», уходя от столкновения, вылетела в кювет. По предварительной информации, обошлось без серьёзных травм.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Подписчица «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Юлиана уточняет, что в автомобиле, вылетевшем в кусты, была семья с маленьким ребёнком. «Там очень скользко, на зимней резине и на 40 км/ч едешь как на коньках», — уточняет автомобилистка.

Напомним, сегодня в Петербурге похолодало, синоптики предупредили о гололедице. Горожане в соцсетях публикуют фотографии изморози на траве, а также сообщают о множестве аварий, характерных для «дня жестянщика».

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Комментарии (4)

Wm_destroy
В Питере, в ноябре, гололед. Кто б мог подумать! Стихийное бедствие. Просто, ездить уметь нужно.
260551481
Дорожные службы как всегда не при делах.., но кормятся с наших налогов справно.
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