«Фольксваген» уехал в кювет Гостилицкого шоссе не просто так. Он не хотел в компанию неудачников
У водителя «Фольксвагена», вылетевшего в кювет на Гостилицком шоссе, была причина сбиться с пути помимо гололедицы. Прямо перед ним двое сошлись влобовую.
Как сообщает «Мегаполис» со ссылкой на очевидцев, утром 10 ноября на шоссе в 3 километрах от КАД в ДТП попали три легковые машины. Две из них врезались лоб в лоб, а третья, «Фольксваген», уходя от столкновения, вылетела в кювет. По предварительной информации, обошлось без серьёзных травм.
Подписчица «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Юлиана уточняет, что в автомобиле, вылетевшем в кусты, была семья с маленьким ребёнком. «Там очень скользко, на зимней резине и на 40 км/ч едешь как на коньках», — уточняет автомобилистка.
Напомним, сегодня в Петербурге похолодало, синоптики предупредили о гололедице. Горожане в соцсетях публикуют фотографии изморози на траве, а также сообщают о множестве аварий, характерных для «дня жестянщика».