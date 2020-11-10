Работников смогут переводить на удалёнку без их согласия, по решению органов власти

«В случаях катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии, эпизоотии, а также по решению органа государственной власти и (или) органов местного самоуправления и любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, по инициативе работодателя работник может быть временно переведен на дистанционную работу на период действия указанных обстоятельств», — говорится в тексте.

Об этом 10 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на текст поправки к законопроекту об особенностях дистанционной работы.

Органы государственной власти и местного самоуправления смогут принимать решения о временном переводе работников на удалённую работу в случае чрезвычайных обстоятельств. Согласие сотрудников не потребуется.

Также в поправке указано, что согласие сотрудников на перевод не требуется.



«При этом работодатель обеспечивает такого работника необходимым для выполнения трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, либо компенсирует работнику расходы в связи с использованием принадлежащего работнику или арендованного им соответствующего оборудования или средств», — гарантируется инициативой.



Уточняется, что перевод на дистант по перечисленным основаниям не повлечёт изменений в трудовой договор. После того, как ситуация стабилизируется, работодатель обязан предоставить сотруднику прежнюю работу, предусмотренную договором.



Один из авторов инициативы, первый заместитель главы думских единороссов Андрей Исаев уточнял, что документ планируется принять во втором и третьем чтениях до конца ноября, а вступить в силу он должен с 1 января 2021 года.



Законопроект об удалёнке был принят Госдумой в первом чтении 21 июля. Документ регулирует дистанционные трудовые отношения, и в том числе даёт право работнику не выходить на связь вне рабочего времени.

