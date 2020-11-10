Путин назвал «большой трагедией» происходящее в Карабахе. Турецких военных в регионе быть не должно

Вопрос о возможном присутствии в Нагорном Карабахе турецких военных не был ни с кем согласован. Об этом 10 ноября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.



«Я могу это прокомментировать следующим образом: об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано, об этом не договаривались три стороны, и пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», — подчеркнул Песков.



При этом он уточнил, что мониторинговый центр по Карабаху может быть размещен в Азербайджане, но «нюансы размещения этого центра мониторинга совместного уже являются предметом отдельной договоренности».

