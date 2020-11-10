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10.11.2020 12:40
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Путин назвал «большой трагедией» происходящее в Карабахе. Турецких военных в регионе быть не должно

Вопрос о возможном присутствии в Нагорном Карабахе турецких военных не был ни с кем согласован. Об этом 10 ноября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Я могу это прокомментировать следующим образом: об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано, об этом не договаривались три стороны, и пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», — подчеркнул Песков.

При этом он уточнил, что мониторинговый центр по Карабаху может быть размещен в Азербайджане, но «нюансы размещения этого центра мониторинга совместного уже являются предметом отдельной договоренности».

Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества сегодня заявил: «Происходящее в Карабахе большая трагедия, надеюсь, что предпринятые шаги приведут к миру». Ранее Кремль опубликовал заявление о прекращении военных действий в регионе президентов России и Азербайджана, а также премьера Армении.

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Комментарии (5)

мухомор
ага, гибель двоих военных и потерю вертолёта, как бы не замечаем.
продолжаем сглатывать.
оставлять это за выплатой только денег это просто позор.
AGP
Ага, главянычар так и согласился.
mangup
а в Новороссии что? большая трагедия, маленькая трагедия или вообще всё хорошо?
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