Локдаун выбрали словом года в Великобритании. Оно плотно вошло и в вокабуляр российских чиновников

Составители словаря английского языка Collins Dictionary, которые каждый год выбирают главное слово года, озвучили победителя 2020-го.



«Локдаун, существительное, которое стало определять жизни многих людей по всему миру в 2020 году, было названо словом года», — рассказали 10 ноября составители Collins Dictionary в комментарии газете The Guardian.

Локдауном в британском словаре называется «введение строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ к общественным местам». За последний год использование этого слова резко выросло.