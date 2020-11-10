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10.11.2020 11:23
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Локдаун выбрали словом года в Великобритании. Оно плотно вошло и в вокабуляр российских чиновников

Составители словаря английского языка Collins Dictionary, которые каждый год выбирают главное слово года, озвучили победителя 2020-го.

«Локдаун, существительное, которое стало определять жизни многих людей по всему миру в 2020 году, было названо словом года», — рассказали 10 ноября составители Collins Dictionary в комментарии газете The Guardian.

Локдауном в британском словаре называется «введение строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ к общественным местам». За последний год использование этого слова резко выросло.

Слово «локдаун» без перевода перекочевало и в русский язык. Например, его используют мэр столицы Сергей Собянин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В топ-10 слов этого года также оказались связанные с пандемией претенденты: коронавирус, самоизоляция и социальное дистанцирование.

В прошлом году словом года выбрали «климатическую забастовку» (climate strike).

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Комментарии (1)

hedgehog_
это альтернативное импортозамещение языка такое? ведь нечурки пишут. словарь небось используют.
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