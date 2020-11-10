Окна и пожарные датчики втридорога. Полиция просит всмотреться в лица вероятных обманщиков
Несколько человек были задержаны в разных районах Петербурга по подозрению в мошенничестве. Одна группа рассказывала пенсионерам про стеклопакеты, вторая про газоанализаторы.
Подозреваемого в обмане пожилых задержала полиция Кировского района города, сообщает 10 ноября пресс-служба ГУ МВД. Потерпевшие — 77-летний петербуржец и 81-летняя жительница города Отрадное. Обманщики предлагали им газоанализаторы, или, иначе, пожарные датчики, за явно завышенную стоимость. У пенсионера просили 60 тысяч, нашлось только десять, их он и отдал. Вопросы у следователей нашлись к двум молодым людям, один из них пока свидетель. Считается, что обманывал пожилых подозреваемый ради наркотиков. Не исключается, что эпизодов больше.
Троих человек задержали пять дней назад вскоре после того, как в полицию позвонила 85-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что сначала ей позвонили и заверили, что осмотр окон требуется срочно. Затем пришли, померили, развели руками и сказали что надо почти 50 тысяч рублей. У пенсионерки оказалась только половина суммы, вторую договорились забрать позже. Как только обманщики вышли за порог, петербурженка поняла, что ее обманули. Подозреваемых задержали в тот же день на Белы Куна. Ими оказались 23-летний житель Омской области и 26-летняя жительница Новосибирской области, третий соучастник — 23-летний уроженец Свердловской области. Двое из них «понятия не имеют» за что задержаны. Полиция также полагает, что эпизодов с обманом на их счету больше.