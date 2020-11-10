Несколько человек были задержаны в разных районах Петербурга по подозрению в мошенничестве. Одна группа рассказывала пенсионерам про стеклопакеты, вторая про газоанализаторы.

Подозреваемого в обмане пожилых задержала полиция Кировского района города, сообщает 10 ноября пресс-служба ГУ МВД. Потерпевшие — 77-летний петербуржец и 81-летняя жительница города Отрадное. Обманщики предлагали им газоанализаторы, или, иначе, пожарные датчики, за явно завышенную стоимость. У пенсионера просили 60 тысяч, нашлось только десять, их он и отдал. Вопросы у следователей нашлись к двум молодым людям, один из них пока свидетель. Считается, что обманывал пожилых подозреваемый ради наркотиков. Не исключается, что эпизодов больше.