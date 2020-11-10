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10.11.2020 10:48
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Окна и пожарные датчики втридорога. Полиция просит всмотреться в лица вероятных обманщиков

Несколько человек были задержаны в разных районах Петербурга по подозрению в мошенничестве. Одна группа рассказывала пенсионерам про стеклопакеты, вторая про газоанализаторы.

Подозреваемого в обмане пожилых задержала полиция Кировского района города, сообщает 10 ноября пресс-служба ГУ МВД. Потерпевшие — 77-летний петербуржец и 81-летняя жительница города Отрадное. Обманщики предлагали им газоанализаторы, или, иначе, пожарные датчики, за явно завышенную стоимость. У пенсионера просили 60 тысяч, нашлось только десять, их он и отдал. Вопросы у следователей нашлись к двум молодым людям, один из них пока свидетель. Считается, что обманывал пожилых подозреваемый ради наркотиков. Не исключается, что эпизодов больше.

мвд.рф

Троих человек задержали пять дней назад вскоре после того, как в полицию позвонила 85-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что сначала ей позвонили и заверили, что осмотр окон требуется срочно. Затем пришли, померили, развели руками и сказали что надо почти 50 тысяч рублей. У пенсионерки оказалась только половина суммы, вторую договорились забрать позже. Как только обманщики вышли за порог, петербурженка поняла, что ее обманули. Подозреваемых задержали в тот же день на Белы Куна. Ими оказались 23-летний житель Омской области и 26-летняя жительница Новосибирской области, третий соучастник — 23-летний уроженец Свердловской области. Двое из них «понятия не имеют» за что задержаны. Полиция также полагает, что эпизодов с обманом на их счету больше.

мвд.рф

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