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10.11.2020 09:46
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МИД Турции поздравил Азербайджан с «важной победой на фронте и за столом переговоров»

Турция, миротворцы которой вместе с российскими будут размещены в Нагорном Карабахе, поздравила Азербайджан с подписанием соглашения о прекращении огня. С заявлением выступил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Азербайджан добился важной победы на фронте и за столом переговоров. Я от всего сердца поздравляю его с этим успехом. Мы останемся одной нацией, одним сердцем с нашими азербайджанскими братьями», — написал он в Twitter 10 ноября.

Ранее президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Минобороны РФ отправляет в регион российских миротворцев и уже показало видео погрузки техники и личного состава в самолеты. Позже президент Азербайджана уточнил, что в регионе также будут размещены турецкие миротворцы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что российские миротворцы пробудут в Нагорном Карабахе минимум пять лет, и выразил мнение, что Армения «по сути признала поражение». Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал соглашение «очень трудным решением». В Ереване начались акции протеста недовольных «капитуляцией».

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Комментарии (4)

***_555
Фашыст Ырдоган празднует победу.
Будет и ему свой Нюрнберг.
NasushnyBread
Тюркский мир от татар до долган
Лёг к ногам Властелин Эрдоган!
Защитил братский Азербайджан
Острый ум как кривой ятаган.
И якут и узбек и казах
Замирают с надеждой в глазах-
Ты наш новый Халиф и Султан!
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