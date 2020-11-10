МИД Турции поздравил Азербайджан с «важной победой на фронте и за столом переговоров»

Турция, миротворцы которой вместе с российскими будут размещены в Нагорном Карабахе, поздравила Азербайджан с подписанием соглашения о прекращении огня. С заявлением выступил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.



«Азербайджан добился важной победы на фронте и за столом переговоров. Я от всего сердца поздравляю его с этим успехом. Мы останемся одной нацией, одним сердцем с нашими азербайджанскими братьями», — написал он в Twitter 10 ноября.



Ранее президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Минобороны РФ отправляет в регион российских миротворцев и уже показало видео погрузки техники и личного состава в самолеты. Позже президент Азербайджана уточнил, что в регионе также будут размещены турецкие миротворцы.

