FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
76.95р91.50р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
10.11.2020 09:06
17
Печать

Двое ворвались в квартиру пенсионерки в Пушкине. Женщина очнулась в крови, со следами изнасилования

Жительница Пушкинского района Петербурга оказалась в больнице после того, как ночью к ней в квартиру ворвались два молодых мужчины. Ее ударили в голову и живот, дальше она ничего не помнит.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 ноября, нападение произошло ночью сутками ранее. В квартиру петербурженки на Вишерской улице двое постучались около 00:30, ее сразу ударили, и 61-летняя женщина потеряла сознание. Она очнулась через несколько часов, была голой и чувствовала боль. Потерпевшую увезли в больницу, судя по травмам и следам крови, ее изнасиловали. Она запомнила, что молодым людям на вид чуть меньше 30 лет, оба южане среднего роста.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

Brevnault
Опс-топс-первертопс, бабушка здорова...
260825581
Дзюбы на них нет!
aaignat
Когда уже в бункер к нолику ворвутся?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний