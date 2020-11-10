Двое ворвались в квартиру пенсионерки в Пушкине. Женщина очнулась в крови, со следами изнасилования

Жительница Пушкинского района Петербурга оказалась в больнице после того, как ночью к ней в квартиру ворвались два молодых мужчины. Ее ударили в голову и живот, дальше она ничего не помнит.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 ноября, нападение произошло ночью сутками ранее. В квартиру петербурженки на Вишерской улице двое постучались около 00:30, ее сразу ударили, и 61-летняя женщина потеряла сознание. Она очнулась через несколько часов, была голой и чувствовала боль. Потерпевшую увезли в больницу, судя по травмам и следам крови, ее изнасиловали. Она запомнила, что молодым людям на вид чуть меньше 30 лет, оба южане среднего роста.