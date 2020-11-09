Умер пес-звезда Мартын Обезьяныч из группы «Паровоз до Кубы»
«Сегодня в 9 ч. умер Мартын Обезьяныч. Спасибо всем, кто помогал нам. Пусть земля тебе будет пухом», - написал 9 ноября на своей странице в «Вконтакте» Сергей Шиподько, солист петербургской группы «Паровоз до Кубы».
Пес породы пти брабансон значился шестым участником группы. Он часто выступал с хозяином, «подпевал» в микрофон его губной гармошке, имел большой гардероб модной одежды и даже свой Инстаграм звезды.
23 октября четвероногому артисту исполнилось семь лет.
«7 лет - это солидный возраст, - "рассказывал" Мартын в Инстаграме. - За это время успел пересечь часть страны на большом самолете два раза, увидел море, горы. Завёл настоящих друзей по всему миру. И для этого даже не надо было куда-то ехать. Научился петь под губную гармонику, засветился на телевидении, на музыкальных фестивалях, в некоторых сериалах и модных реалити-шоу. Стал героем мемов. Освоил вождение байка и кабриолета, цыганские фокусы и живопись акварелью. Почти записали с @martingriffonbrabanson эксклюзивный альбом с ненормативной лексикой как настоящие реперы. Обнаружил заразу и борюсь с ней».
Последние месяцы Мартын Обезьяныч делал все, чтобы победить рак, о чем знали его подписчики и слушатели «Паровоз до Кубы». За несколько дней до его ухода, который стал неизбежным, поклонники коллектива вместе придумывали строчки песни для любимца.