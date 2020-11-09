«Сегодня в 9 ч. умер Мартын Обезьяныч. Спасибо всем, кто помогал нам. Пусть земля тебе будет пухом», - написал 9 ноября на своей странице в «Вконтакте» Сергей Шиподько, солист петербургской группы «Паровоз до Кубы».



Пес породы пти брабансон значился шестым участником группы. Он часто выступал с хозяином, «подпевал» в микрофон его губной гармошке, имел большой гардероб модной одежды и даже свой Инстаграм звезды.