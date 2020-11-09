Трамп уволил главу Пентагона и снова собирается на выборы. В 2024 году ему будет 78 лет

Дональд Трамп назначил и.о. министра обороны США главу Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера. Об этом действующий президент сообщил 9 ноября в своем Twitter.



«Рад сообщить, что Кристофер Миллер, глубоко уважаемый директор Национального центра по борьбе с терроризмом (единогласно утвержденный сенатом), будет исполняющим обязанности министра обороны с этого момента. Крис отлично справится! Марк Эспер был смещен. Хотел бы поблагодарить его за службу», - написал Трамп.



Надолго ли Миллер занял эту должность, пока непонятно — большинство мировых лидеров уже поздравили с победой в президентской гонке Джо Байдена, у которого найдется и свой кандидат на этот пост.

