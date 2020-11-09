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09.11.2020 21:20
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Трамп уволил главу Пентагона и снова собирается на выборы. В 2024 году ему будет 78 лет

Дональд Трамп назначил и.о. министра обороны США главу Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера. Об этом действующий президент сообщил 9 ноября в своем Twitter.

«Рад сообщить, что Кристофер Миллер, глубоко уважаемый директор Национального центра по борьбе с терроризмом (единогласно утвержденный сенатом), будет исполняющим обязанности министра обороны с этого момента. Крис отлично справится! Марк Эспер был смещен. Хотел бы поблагодарить его за службу», - написал Трамп.

Надолго ли Миллер занял эту должность, пока непонятно — большинство мировых лидеров уже поздравили с победой в президентской гонке Джо Байдена, у которого найдется и свой кандидат на этот пост.

При этом влиятельное американское издание Axios сообщает со ссылкой на свои источники, что Трамп уже рассматривает возможность выдвижения на пост президента в 2024 году. К тому времени ему исполнится 78 лет, так что у него есть шансы «обойти» Байдена — пока он становится самым пожилым избранным президентом США. Axios пишет, что желание Трампа выдвинуться в 2024-м — самое убедительное свидетельство того, что президент понимает, что проиграл выборы.

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
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