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09.11.2020 20:52
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«Маска — это отправная точка для объединения нации». Байден попросил американцев прикрыть лицо

Избранный, по неофициальным данным, президент США Джо Байден призвал граждан носить маски. Такое заявление он сделал к конце брифинга с группой экспертов по ситуации с COVID-19 в стране.

«Очевидно, что даже одобренная вакцина не будет широкодоступна еще многие месяцы», — заявил он 9 ноября. До этого момента, по его словам, коронавирус может убить ещё 200 тыс. американцев.

«Неважно, за кого вы голосовали, — просто носите маску следующие несколько месяцев <...>, — попросил Байден. — Пожалуйста, носите маску, сделайте это ради себя, ради своих соседей. Маска — это не политическое заявление. Но это хорошая отправная точка для объединения нации».

По его словам, ситуация с коронавирусом в США продолжает ухудшаться. Растёт и число госпитализаций.

Недостаточно серьёзный подход действующего президента США Дональда Трампа к борьбе с коронавирусом оказался провальным не только для здоровья нации, но и для его переизбрания.

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Комментарии (7)

vader
А по-моему это прекрасно: отправная точка для единения нации - закрытые лица. Это действительно прекрасно.
Yubilar
Вот куда нужно всех прегатусов переселить. Во избежание, так сказать
263784231
Хорошо хоть с ректальными термометрами не попросил всех ходить для объединения нации.
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