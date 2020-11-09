«Маска — это отправная точка для объединения нации». Байден попросил американцев прикрыть лицо

Избранный, по неофициальным данным, президент США Джо Байден призвал граждан носить маски. Такое заявление он сделал к конце брифинга с группой экспертов по ситуации с COVID-19 в стране.

«Очевидно, что даже одобренная вакцина не будет широкодоступна еще многие месяцы», — заявил он 9 ноября. До этого момента, по его словам, коронавирус может убить ещё 200 тыс. американцев.



«Неважно, за кого вы голосовали, — просто носите маску следующие несколько месяцев <...>, — попросил Байден. — Пожалуйста, носите маску, сделайте это ради себя, ради своих соседей. Маска — это не политическое заявление. Но это хорошая отправная точка для объединения нации».