Петербуржец купил в автосалоне подержанную Infiniti с «бонусом» на 100 тысяч рублей ремонта и подал в суд

Приобретение подержанного автомобиля обернулось для петербуржца незапланированным ремонтом, даже несмотря на покупку через автосалон. Неучтенные неполадки потянули на 100 с лишним тысяч рублей. Добиваться компенсации пришлось через суд.

Как сообщает 9 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 10 сентября 2019 года истец заключил с ООО «Сигма Моторс Гмбх» договор купли-продажи подержанного автомобиля Infiniti FX30d. Никакой информации о наличии в машине недостатков продавец не предоставил, однако уже 21 сентября выявились проблемы, потребовавшие ремонта. Без этого пользоваться машиной было затруднительно.

Мужчина привез новообретенный Infiniti на осмотр к официальному дилеру. Согласно заключению, в машине требовалось заменить маслоотделитель, клапан рециркуляции и вакуумную трубку левой опоры двигателя. Стоимость ремонта составила 112 849,17 рубля, еще в 5775 рублей обошлась диагностика. Владелец машины уведомил автосалон о наличии в проданном автомобиле недостатков и проведении диагностики у дилера, но фирма не направила на осмотр своего представителя. Узнав стоимость ремонта, мужчина направил компании претензию с просьбой возместить расходы, но получил отказ. В автосалоне сослались на диагностику автомобиля, проведенную 19 июля, согласно которой недостатков, требующих дорогостоящего ремонта, выявлено не было. Тогда автовладелец обратился в суд, попросив взыскать с автосалона расходы на ремонт и диагностику у дилера, 1 794 000 рублей неустойки за нарушение срока удовлетворения требований потребителя, 50 000 рублей компенсации морального вреда и штраф. Представитель истца поддержала требования, но в самой компании возражали.