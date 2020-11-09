Петербуржец купил в автосалоне подержанную Infiniti с «бонусом» на 100 тысяч рублей ремонта и подал в суд
Приобретение подержанного автомобиля обернулось для петербуржца незапланированным ремонтом, даже несмотря на покупку через автосалон. Неучтенные неполадки потянули на 100 с лишним тысяч рублей. Добиваться компенсации пришлось через суд.
Как сообщает 9 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 10 сентября 2019 года истец заключил с ООО «Сигма Моторс Гмбх» договор купли-продажи подержанного автомобиля Infiniti FX30d. Никакой информации о наличии в машине недостатков продавец не предоставил, однако уже 21 сентября выявились проблемы, потребовавшие ремонта. Без этого пользоваться машиной было затруднительно.
Мужчина привез новообретенный Infiniti на осмотр к официальному дилеру. Согласно заключению, в машине требовалось заменить маслоотделитель, клапан рециркуляции и вакуумную трубку левой опоры двигателя. Стоимость ремонта составила 112 849,17 рубля, еще в 5775 рублей обошлась диагностика.
Владелец машины уведомил автосалон о наличии в проданном автомобиле недостатков и проведении диагностики у дилера, но фирма не направила на осмотр своего представителя. Узнав стоимость ремонта, мужчина направил компании претензию с просьбой возместить расходы, но получил отказ. В автосалоне сослались на диагностику автомобиля, проведенную 19 июля, согласно которой недостатков, требующих дорогостоящего ремонта, выявлено не было.
Тогда автовладелец обратился в суд, попросив взыскать с автосалона расходы на ремонт и диагностику у дилера, 1 794 000 рублей неустойки за нарушение срока удовлетворения требований потребителя, 50 000 рублей компенсации морального вреда и штраф. Представитель истца поддержала требования, но в самой компании возражали.
В «Сигма Моторс Гмбх» сослались на то, что истец знал, что приобретает автомобиль, находившийся в эксплуатации более 8 лет (о чем было указано в договоре), с результатами диагностики от 19 июля он был ознакомлен и подписал акт приема передачи автомобиля, не указав никаких претензий к ответчику. А за дефекты, связанные с предыдущей эксплуатацией машины, они ответственности не несут.
Петроградский районный суд Петербурга встал на сторону истца, но требования удовлетворил частично. С автосалона взыскали убытки в размере 108 132 рублей, стоимость диагностики у дилера, 60 000 рублей неустойки, 20 000 рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 94 066 рублей.