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09.11.2020 18:53
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«Спутник»: Над Арменией сбит российский вертолет

Российский вертолет сбит над территорией Армении, удар был якобы нанесен со стороны Нахичевани. Об этом 9 ноября сообщает «Спутник. Армения» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Предположительно со стороны Нахичевани был сбит российский вертолет. Он упал на территории Армении», — заявил собеседник издания.

Никаких подробностей инцидента не приводится. «Отметим, что Нахичеванская автономная республика входит в состав Азербайджана», — уточняет «Спутник».

Нахичеванская автономная республика официально является эксклавом Азербайджана — автономным государством в его составе. От основной территории страны она отделена территориями Армении и Нагорно-Карабахской республики.

Ранее сегодня сообщалось о том, что Азербайджан взял под контроль город Шуши в Карабахе.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.

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Комментарии (6)

Павел Павлов
Утрутся опять?
Урус-Баши
" этом 9 ноября сообщает «Спутник. Армения» со ссылкой на источник в российских силовых структурах." О как! Упал над территорией Армении, а информация проистекает от российских военных. Позвонить и спросить у своих граждан рядом с местом падения не догадались?
BSB888
«Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта», — добавили в Кремле.
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