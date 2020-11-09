«Спутник»: Над Арменией сбит российский вертолет
Российский вертолет сбит над территорией Армении, удар был якобы нанесен со стороны Нахичевани. Об этом 9 ноября сообщает «Спутник. Армения» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Предположительно со стороны Нахичевани был сбит российский вертолет. Он упал на территории Армении», — заявил собеседник издания.
Никаких подробностей инцидента не приводится. «Отметим, что Нахичеванская автономная республика входит в состав Азербайджана», — уточняет «Спутник».
Нахичеванская автономная республика официально является эксклавом Азербайджана — автономным государством в его составе. От основной территории страны она отделена территориями Армении и Нагорно-Карабахской республики.
Ранее сегодня сообщалось о том, что Азербайджан взял под контроль город Шуши в Карабахе.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.