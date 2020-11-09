На КАД у Шафировского полыхал автомобиль, пробка растянулась в обе стороны
Горящий автомобиль затруднил движение на востоке кольцевой автодороги Петербурга. Для тушения дорогу пришлось перекрыть на несколько минут.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», вечером 9 ноября на внешнем кольце КАД перед развязкой с Шафировским проспектом загорелся автомобиль Great Wall Hover. «Сейчас уже всем заблокировали движение, огромная пробка, машина полыхает. Приехали пожарные», — пишет участница группы Анастасия.
Читатель «Фонтанки» Артур
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что информация о возгорании легкового автомобиля на 100-м километре внешнего кольца КАД поступила около 18:00. Через 10 минут на место прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно приступили к ликвидации пожара. Информации о пострадавших не поступало.
Сейчас движение по участку открыто, сгоревшая машина находится в полосе безопасности. Из-за пожара на КАД образовался затор. По данным «Яндекс.Пробок», пробка на внешнем кольце тянется на 6 километров, также наблюдается затор на внутреннем кольце от Шафировского проспекта.