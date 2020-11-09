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09.11.2020 18:58
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На КАД у Шафировского полыхал автомобиль, пробка растянулась в обе стороны

Горящий автомобиль затруднил движение на востоке кольцевой автодороги Петербурга. Для тушения дорогу пришлось перекрыть на несколько минут.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», вечером 9 ноября на внешнем кольце КАД перед развязкой с Шафировским проспектом загорелся автомобиль Great Wall Hover. «Сейчас уже всем заблокировали движение, огромная пробка, машина полыхает. Приехали пожарные», — пишет участница группы Анастасия.

Читатель «Фонтанки» Артур

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что информация о возгорании легкового автомобиля на 100-м километре внешнего кольца КАД поступила около 18:00. Через 10 минут на место прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно приступили к ликвидации пожара. Информации о пострадавших не поступало.

Сейчас движение по участку открыто, сгоревшая машина находится в полосе безопасности. Из-за пожара на КАД образовался затор. По данным «Яндекс.Пробок», пробка на внешнем кольце тянется на 6 километров, также наблюдается затор на внутреннем кольце от Шафировского проспекта.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14086709" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14086709" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14086709" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14086709" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14086709" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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