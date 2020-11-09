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25 ноября — круглый стол «Частные инвестиции. Где искать дополнительный доход»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Частные инвестиции. Где искать дополнительный доход».

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Какие варианты для инвестирования сегодня можно считать наиболее перспективными: торговля на бирже, инвестиции в МФО, вложения в недвижимость, апартаменты, накопительные программы пенсионных фондов, депозиты?
  • Каков порог входа на рынок в каждом случае?
  • Профессия или хобби: можно ли инвестировать в свободное от работы время?
  • Как самостоятельно торговать на бирже? Нужно ли этому учиться?
  • Кому стоит доверить деньги профессиональным брокерам и управляющим компаниям, а не идти на биржу самому?
  • Какие инвестиции наименее рискованны? Как соотносится риск и прибыльность инвестиций.

К участию в круглом столе приглашаются представители обучающих компаний и курсов в финансовой среде, брокерские компании, компании, работающие с апартаментами, инвестициями в жилье, представители банков, предлагающих возможность работы с ИИС, представители Московской биржи.

По вопросам участия обращаться:

Анастасия Авдеева, +7 (913) 105–06–90, avdeeva@fontanka.ru

 

План мероприятий

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