Бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев написал 9 ноября в своем инстаграме об обратной стороне популярности. По его словам, нужно всегда контролировать, что ты говоришь и делаешь.



«Например, не получится незамеченным прийти в ресторан, клуб или караоке. В компании не расслабишься, следишь даже за тем, что и сколько пьешь. С детьми в парке не подурачишься. Сразу думаешь, как это выглядит, ведь надо вести себя подобающе. Еще тебя постоянно обсуждают и хейтят, делают выводы, не зная подробностей. Ошибся — получил порцию негатива. Достиг чего-то — порцию зависти», - считает Малафеев.