После скандала с Дзюбой Малафеев написал о бремени популярности. «Когда не можешь противостоять соблазнам, быстро уходишь с радаров»
Бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев написал 9 ноября в своем инстаграме об обратной стороне популярности. По его словам, нужно всегда контролировать, что ты говоришь и делаешь.
«Например, не получится незамеченным прийти в ресторан, клуб или караоке. В компании не расслабишься, следишь даже за тем, что и сколько пьешь. С детьми в парке не подурачишься. Сразу думаешь, как это выглядит, ведь надо вести себя подобающе. Еще тебя постоянно обсуждают и хейтят, делают выводы, не зная подробностей. Ошибся — получил порцию негатива. Достиг чего-то — порцию зависти», - считает Малафеев.
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❗Что такое популярность: благо или наказание? ⠀ Могу рассказать много историй, когда люди смотрели на меня, утверждали, что знают, но не могли вспомнить имя. Или наоборот, не узнавали в лицо, а когда представлялся, говорили, что болеют за «Зенит». ⠀ Брали автограф, радовались, а потом спрашивали: «Вы же известный актер?». Иногда подходили со словами: «Игорь, можно с вами сфотографироваться?». Видимо, путали с Игорем Акинфеевым. ⠀ Я к подобным ситуациям отношусь с юмором. ⠀ 🎯 Но, если серьезно, популярность — это неоднозначное явление. ⠀ С одной стороны, нужно всегда контролировать, что говоришь и делаешь. Например, не получится незамеченным прийти в ресторан, клуб или караоке. В компании не расслабишься, следишь даже за тем, что и сколько пьешь. ⠀ С детьми в парке не подурачишься. Сразу думаешь, как это выглядит, ведь надо вести себя подобающе. ⠀ На отдыхе тоже не всегда удается скрыться от наблюдателей. Например, в Москве, Сочи или Турции часто узнают. А вот в дальних путешествиях — нет. Поэтому люблю ездить далеко: это особый кайф, где можно действительно быть собой. ⠀ ❌ Еще тебя постоянно обсуждают и хейтят, делают выводы, не зная подробностей. Ошибся — получил порцию негатива. Достиг чего-то — порцию зависти. ⠀ Поэтом считаю, что популярность — это, прежде всего, ответственность перед собой и обществом. Когда на тебя смотрят, надо правильно себя вести, изъясняться должным образом, соответствующе выглядеть. ⠀ Но и плюсы в этом есть. Легче привлекать клиентов в бизнес, создавать хорошую репутацию и имидж. ⠀ Популярность — палка о двух концах, испытание. Если ты к ней разумно подходишь, можно быть успешным человеком, жить во благо себе и обществу. А когда не можешь противостоять соблазнам, теряешь ориентиры, быстро уходишь с радаров, и ничего хорошего из этого не получается. ⠀ #малафеев #блог #популярность
По его мнению, популярность — это, прежде всего, ответственность перед собой и обществом: надо правильно себя вести, изъясняться должным образом, соответствующе выглядеть. Но и плюсы есть, замечает Малафеев.
«Легче привлекать клиентов в бизнес, создавать хорошую репутацию и имидж. Популярность — палка о двух концах, испытание. Если ты к ней разумно подходишь, можно быть успешным человеком, жить во благо себе и обществу. А когда не можешь противостоять соблазнам, теряешь ориентиры, быстро уходишь с радаров, и ничего хорошего из этого не получается», - подчеркнул бывший вратарь «Зенита». ⠀
В минувшую субботу, 7 ноября, в социальных сетях было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на следующий день объявил, что из-за этого форварда пока не будут вызывать в национальную команду. При этом главный тренер «Зенита» Сергей Семак поставил Артема в стартовый состав на игру с «Краснодаром». В итоге Дзюба забил победный гол. По итогам матча его признали лучшим игроком встречи, однако сам Артем отдал награду своему одноклубнику Алексею Сутормину, который недавно потерял отца. После игры Дзюба записал «покаяние» и опубликовал видео в своём Instagram.