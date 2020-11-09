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09.11.2020 15:31
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Минпромторг РФ выступил против закрытия общепита. 20% кафе и ресторанов не пережили пандемии

Глава Минпромторга Денис Мантуров поделился своим видением влияния пандемии на заведения общепита и ретейл.

«Общепит и сектор бытовых услуг падали еще глубже, и подняться смогли далеко не все. В частности, по экспертным оценкам, до 20% кафе и ресторанов не пережили ограничений и закрылись», — цитирует 9 ноября заявление Мантурова ТАСС.

По его словам, властям необходимо поддерживать предпринимателей и воздержаться от «фронтальных запретов и ограничений». Мантуров указал, что за 9 месяцев этого года оборот розничной торговли и так упал на 4,8%.

При этом глава Минпромторга призвал предпринимателей строго следовать рекомендациям Роспотребнадзора. «Исполняешь их — работаешь, нет — пеняй на себя. Именно это должно стать единственно правильным подходом к регулированию деятельности ретейла в новых реалиях», — уверен министр.

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