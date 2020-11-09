На Мосбиржу вышла первая компания из сферы здравоохранения. Сеть клиник «Мать и дитя» объявила о начале торгов своими расписками

По словам председателя Наблюдательного совета Мосбиржи Олега Вьюгина, «Мать и дитя» — первая компания в области здравоохранения, акции которой будут торговаться на Мосбирже. «Начало торгов в Москве совпадает с публикацией наших операционных результатов за девять месяцев 2020 года, которые показывают, что компания развивается стабильно и демонстрирует рост, несмотря на работу в непростых условиях, связанных с пандемией», — отметил гендиректор компании Марк Курцер.

Группа компаний «Мать и дитя», одна из крупнейших в стране сетей частных клиник, начала торговать депозитарными расписками на Мосбирже. В первый день торгов, 9 ноября, бумаги подешевели на 4%.

Общая выручка ГК «Мать и дитя» за 9 месяцев 2020 года выросла до 12,7 млн рублей — на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество койко-дней за этот период увеличилось на 31% — до 76,2 тысячи, а соответствующая выручка — до 3,6 млрд рублей (+63% к январю — октябрю 2019 года). Амбулаторные посещения при этом уменьшились на 10% — до 1,2 миллиона, а выручка упала на 5% — до 3,5 млрд рублей.

С января стоимость акций компании на Лондонской бирже выросла на 17% — с 5,1 до 6 долларов за бумагу. На данный момент рыночная капитализация компании составляет около 440 млн долларов. После открытия торгов на Мосбирже стоимость акций «Мать и дитя» упала на 4% — с 490 до 470 рублей за бумагу.

Ранее «Фонтанка» писала, что в столичные клиники «Медси», «К+31», госпиталь «Мать и дитя» в Лапино (Подмосковье) охотно поехали обеспеченные петербуржцы, готовые отдавать до миллиона рублей за 10–14 дней. Лечиться от коронавируса они решили в Москве, поскольку в Северной столице частных инфекционных стационаров нет. При этом филиал ГК «Мать и дитя» в Петербурге зарегистрирован уже более 10 лет. Его возглавляет Борис Пикоткин. Выручка петербургской компании за 2019 год составила 247 млн рублей, а чистая прибыль — 31,6 млн рублей.