Суд оставил на свободе партнершу владельца сгоревшего в Красном Селе пансионата для престарелых

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 9 ноября, 34-летней Елене Тайнолюб избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий до 4 января 2021 года. На этот период ей нельзя покидать место жительства с десяти вечера до семи утра, общаться с потерпевшими и свидетелями, отправлять почту, включая электронную. Также ей придется забыть про Интернет.

Красносельский районный суд решил, что партнерша владельца сгоревшего в Красном Селе пансионата для престарелых на время следствия останется на свободе, но с рядом ограничений.

По данным «Фонтанки», она гражданка Украины. В Россию прибыла работать в 2018 году, но с тех пор никуда официально не устроилась. У нее есть четырехлетний сын.

Ранее ее компаньона и сожителя — 55-летнего Салавата Валиева — отправили под домашний арест на тот же срок.

Пожар в пансионате для престарелых в Красном Селе начался рано утром 4 ноября. Горели крыша и второй этаж. По предварительным данным, возгорание произошло из-за проблем с проводкой. Погибли трое постояльцев, еще троих доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности гибель двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ).

Владелец заявил, что состоит в родстве со всеми живущими в доме пожилыми людьми. Позже стало известно, что в результате ЧП не стало его родителей.

При этом последнее легальное учреждение для пенсионеров съехало из здания на Красных Командиров, 93, в Красном Селе в 2018 году. Как объяснила «Фонтанке» гендиректор компании «Наш дом», сделать это пришлось из-за ужесточения закона, который запретил подобным организациям занимать частные дома.