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09.11.2020 14:59
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Медведев предложил назначить Кобылкина замсекретаря генсовета «Единой России»

Глава «Единой России» Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Дмитрия Кобылкина на должность исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета партии. Информация об этом 9 ноября появилась на сайте политического объединения.

Решение о назначении Кобылкина должен принять президиум генсовета партии. Его ближайшее заседание, на котором предполагается рассмотреть этот вопрос, запланировано на 11 ноября.

До 9 ноября Кобылкин занимал пост министра природных ресурсов и экологии России. Чиновник был освобожден от должности указом президента Владимира Путина. Новым главой Минприроды может стать министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Владимир Путин 9 ноября освободил от должности пятерых министров. Руководители меняются также в Минэнерго, Минтрансе, Минстрое и Минвостокразвития.

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