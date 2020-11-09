Медведев предложил назначить Кобылкина замсекретаря генсовета «Единой России»
Глава «Единой России» Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Дмитрия Кобылкина на должность исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета партии. Информация об этом 9 ноября появилась на сайте политического объединения.
Решение о назначении Кобылкина должен принять президиум генсовета партии. Его ближайшее заседание, на котором предполагается рассмотреть этот вопрос, запланировано на 11 ноября.
До 9 ноября Кобылкин занимал пост министра природных ресурсов и экологии России. Чиновник был освобожден от должности указом президента Владимира Путина. Новым главой Минприроды может стать министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Владимир Путин 9 ноября освободил от должности пятерых министров. Руководители меняются также в Минэнерго, Минтрансе, Минстрое и Минвостокразвития.