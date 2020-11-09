А ты записался добровольцем? Пожилой петербуржец с ракетницей пришел в военкомат на Васильевском
Пожилой житель Петербурга пришел в военкомат на Васильевском острове. Но дальше входа не прошел.
Как стало известно «Фонтанке» 9 ноября, 68-летний мужчина пытался попасть в военкомат на Большом проспекте В.О. около полудня. Он пришел без маски и отказался мерить температуру. На просьбу сотрудников военкомата выйти мужчина повел себя, как говорят, агрессивно. Был вызван наряд полиции. В ходе личного досмотра у него нашли ракетницу. Полицейским поведение мужчины показалось неадекватным, и они вызвали на подмогу специализированную скорую.
Мужчину отвезли в психиатрическую больницу для осмотра.
На момент публикации в пресс-службе ЗВО не ответили за запрос «Фонтанки».
Осенний призыв в Петербурге начался 1 октября и продлится до 31 декабря. Из Петербурга на комплектование войск в текущем сезоне планируется направить 2730 петербуржцев, около 20% из которых должны иметь высшее образование.