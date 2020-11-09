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09.11.2020 14:30
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А ты записался добровольцем? Пожилой петербуржец с ракетницей пришел в военкомат на Васильевском

Пожилой житель Петербурга пришел в военкомат на Васильевском острове. Но дальше входа не прошел.

Как стало известно «Фонтанке» 9 ноября, 68-летний мужчина пытался попасть в военкомат на Большом проспекте В.О. около полудня. Он пришел без маски и отказался мерить температуру. На просьбу сотрудников военкомата выйти мужчина повел себя, как говорят, агрессивно. Был вызван наряд полиции. В ходе личного досмотра у него нашли ракетницу. Полицейским поведение мужчины показалось неадекватным, и они вызвали на подмогу специализированную скорую.

Мужчину отвезли в психиатрическую больницу для осмотра.

На момент публикации в пресс-службе ЗВО не ответили за запрос «Фонтанки».

Осенний призыв в Петербурге начался 1 октября и продлится до 31 декабря. Из Петербурга на комплектование войск в текущем сезоне планируется направить 2730 петербуржцев, около 20% из которых должны иметь высшее образование.

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Комментарии (9)

264018091
да уж! В приемный день и в часы приема преклонных лет петербуржца так приняли. Маски для граждан должны лежать на входе. А в карманах у него или с собой может быть и кортик, если это пенсионер с правом ношения, к примеру. Он же не угрожал ничем и не применял, как из статьи видно. Просто шел на прием, а его не пускают...
Т.е. довести человека до нервного срыва и отправить в дурку - это стиль работы руководства Василеостровского ВК?! Даже удивительно. Впрочем, чему тут удивляться?! Про контакты Василеостровского ВК с дуркой наслышаны уже)))
вадики
Я тоже поцреот призовите меня на войну в войска тяжёлых пулеметов.Оружие дайте или своё откопаю
lamer
Поди с учета пришел сниматься, а ему вместо слов благодарности вот так ответили.
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