Петербуржец устал терпеть измены жены и выставил счёт любовнику. Суд решил, что муж не прав

Суду в Петербурге пришлось разбираться, кто виноват в семейной дисгармонии и супружеской неверности. Муж возложил ответственность на любовника, который захватывает всё время супруги, но не учёл, что женщина — тоже личность.



О невероятном по накалу страстей иске 9 ноября сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга. Поводом для судебной тяжбы стало разрушение семьи: жена и мать несовершеннолетнего ребёнка нашла любовь на стороне, которой начала посвящать всё своё свободное время.

На нехватку внимания суду пожаловался муж, который отметил, что у соперника есть своя семья и ребёнок. Нравственные страдания, возможные репутационные потери и резкое снижение своей производительности на фоне неспокойной обстановки дома истец оценил в 150 тысяч рублей. Их он потребовал с любовника, которого считает ответственным за разрушение семьи.