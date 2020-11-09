Петербуржец устал терпеть измены жены и выставил счёт любовнику. Суд решил, что муж не прав
Суду в Петербурге пришлось разбираться, кто виноват в семейной дисгармонии и супружеской неверности. Муж возложил ответственность на любовника, который захватывает всё время супруги, но не учёл, что женщина — тоже личность.
О невероятном по накалу страстей иске 9 ноября сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга. Поводом для судебной тяжбы стало разрушение семьи: жена и мать несовершеннолетнего ребёнка нашла любовь на стороне, которой начала посвящать всё своё свободное время.
На нехватку внимания суду пожаловался муж, который отметил, что у соперника есть своя семья и ребёнок. Нравственные страдания, возможные репутационные потери и резкое снижение своей производительности на фоне неспокойной обстановки дома истец оценил в 150 тысяч рублей. Их он потребовал с любовника, которого считает ответственным за разрушение семьи.
Ответчик свою вину не признал. Привлечённая в качестве третьего лица жена заняла его сторону. Она напомнила супругу, что является личностью, а значит, имеет права и может поступать, как считает необходимым.
«Исходя из норм права, суд согласился с тем, что любовник является ненадлежащим ответчиком, поскольку в распаде семьи, утрате взаимоуважения и любви виноваты только супруги, каждый из которых является отдельной личностью, имеет равные права, самостоятельно решает, как вести себя в сложившейся ситуации», — приводит позицию суда пресс-служба. В исковых требованиях мужу отказано.