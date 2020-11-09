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09.11.2020 14:34
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Петербуржец устал терпеть измены жены и выставил счёт любовнику. Суд решил, что муж не прав

Суду в Петербурге пришлось разбираться, кто виноват в семейной дисгармонии и супружеской неверности. Муж возложил ответственность на любовника, который захватывает всё время супруги, но не учёл, что женщина — тоже личность.

О невероятном по накалу страстей иске 9 ноября сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга. Поводом для судебной тяжбы стало разрушение семьи: жена и мать несовершеннолетнего ребёнка нашла любовь на стороне, которой начала посвящать всё своё свободное время.

На нехватку внимания суду пожаловался муж, который отметил, что у соперника есть своя семья и ребёнок. Нравственные страдания, возможные репутационные потери и резкое снижение своей производительности на фоне неспокойной обстановки дома истец оценил в 150 тысяч рублей. Их он потребовал с любовника, которого считает ответственным за разрушение семьи.

Ответчик свою вину не признал. Привлечённая в качестве третьего лица жена заняла его сторону. Она напомнила супругу, что является личностью, а значит, имеет права и может поступать, как считает необходимым.

«Исходя из норм права, суд согласился с тем, что любовник является ненадлежащим ответчиком, поскольку в распаде семьи, утрате взаимоуважения и любви виноваты только супруги, каждый из которых является отдельной личностью, имеет равные права, самостоятельно решает, как вести себя в сложившейся ситуации», — приводит позицию суда пресс-служба. В исковых требованиях мужу отказано.

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Комментарии (13)

0109
Мне интересно, как вообще суд такой иск мог рассматривать
german_5e4d02dc5a4f9
Конечно, кто мы, чтобы судить, но такой муж, кажется, даже себя не уважает.
Ну наставили тебе рога. Будь мужчиной, разведись и забудь! Иди дальше! Не порти бывшей жене жизнь. Потому что такой маромой точно её всем портит. Так и до расчлененки можно докатиться.
263877541
Ампутацию рогов забыл включить в иск
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