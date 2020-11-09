ВЦИОМ: В России «блатные» песни любят больше, чем «революционные», каждый третий — музыкант
ВЦИОМ не смог подобрать варианты ответов к трети музыкальных направлений, которые любят россияне. В ответ на вопрос государственной службы социологии «Какую музыку вы любите?» 33% респондентов выбрали «другое». И это второй по популярности ответ после «эстрадных песен», которые интересны 36% участников исследования. На третьем месте оказались «народные песни» (28%). «Рок» и «военные песни» замыкают пятёрку самых популярных ответов с результатом 25% и 21% соответственно. Данные опубликованы 9 ноября на сайте ВЦИОМ.
При этом «марши» подчинённые Валерия Фёдорова отделяют от остальной «военной» музыки, и именно марши предпочитает каждый двадцатый гражданин (5%). «Революционные песни» ценит ещё 4% россиян, и эта доля меньше, чем доля знатоков «блатных» песен (5%). Народное околотюремное песенное творчество для ВЦИОМ не является «авторской песней». Этот вариант без «блатных» примесей выбрал каждый пятый респондент — 21%. Ещё 10% отдельно любят «походные песни».
Каждый седьмой гражданин РФ в 2020 году предпочитает «старинные романсы» — 16%. По 13% граждан любят джаз и симфоническую музыку. Каждый десятый любит оперу (9%) и столько же способны отдельно разбираться в оперетте.
72% россиян никогда не занимались музыкой с преподавателями, однако умеют играть на различных инструментах суммарно 37% собеседников ВЦИОМ. 15% имеют навыки игры на струнных инструментах вроде гитары и балалайки. Каждый десятый россиянин не растеряется за фортепиано, а каждый двадцатый умеет растягивать меха гармони или аккордеона, одновременно нажимая нужные кнопки и клавиши.
В Петербурге и Москве меньше всего россиян, которые заявляют, что музыкальное образование их детям и внукам «не нужно», — 26%. Почти каждый второй совершеннолетний гражданин РФ (46%) хотел бы, чтобы его потомки умели играть на музыкальных инструментах, а каждый седьмой участник исследования (14%) — чтобы его дети пели в хоре или были дирижёрами.
Опрос был проведен 6 октября 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.