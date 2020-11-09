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09.11.2020 14:20
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В ЕУСПб расскажут про разработку лекарств — и при чем тут политика

«Разработка и производство новых лекарств — процессы не только технонаучные, но и политические», — говорит Ольга Звонарева, доцент Университета Маастрихта, научный сотрудник лаборатории Сибирского государственного медуниверситета. 11 ноября можно послушать лекцию в ЕУСПб — и очно, и дома онлайн. 18+

Фото: pixabay.com/

В мире принят «золотой стандарт», рандомизированные контролируемые исследования лекарственных разработок. Это когда во время испытаний не только пациент не знает, какое он принимает лекарство: новое, традиционное или пустышку, но и те, кто проводит испытания. Это очень дорого и долго. В СССР была своя система тестирования безопасности и эффективности лекарств, но постсоветская Россия живет по мировому «золотому стандарту». Однако во времена коронавируса, как оказалось, государства готовы упростить для разработчиков процедуры, а иногда и поступиться некоторыми этическими моментами. Но если в одной стране врача, испытывающего на самом себе неизвестную вакцину, сочтут героем, то в другой решат, что это некорректно и опасно.

В ЕУСПб обсудят, как фарм-инновации переплетаются с национальной идентичностью и каковы последствия этого, в том числе, для общественного здоровья. Встреча будет в формате семинара «Разработка лекарственных средств в России: международные отношения, клинические исследования и фармаполитический режим» 11 ноября в ЕУСПб (Гагаринская, 6/1, аудитория 217) в 18.00. Кто захочет слушать онлайн, нужно зарегистрироваться до 15.00 11 ноября.

Александра Шеромова

Фото: pixabay.com/

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