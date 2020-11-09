Чечня и Тува — на противоположных концах в статистике ДТП. Петербург тоже среди лидеров

Как сообщает 9 ноября РИА Новости , по данным МВД, в январе — сентябре 2020 года в России зарегистрировано 105,9 тысячи серьёзных ДТП (с пострадавшими), что на 9,4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Число пострадавших снизилось на 10,9%, число погибших — на 2,7%.

Петербург вошёл в число регионов с самой низкой долей погибших в числе пострадавших при ДТП — наряду с Севастополем и Москвой. Вообще же реже всего в ДТП получают травмы жители Чечни, а чаще всего — жители Тувы, региона с невысокой плотностью населения в степях и горах.

По итогам девяти месяцев в стране на сто тысяч единиц автотранспорта приходится 190 серьёзных ДТП. В 27 регионах этот показатель лучше, то есть ДТП меньше 190 на сто тысяч машин. Лидер — Чечня с 44 авариями, за ней следуют Свердловская и Ростовская области. На последнем месте — Республика Тыва с 632 серьёзными ДТП на 100 тысяч машин. Это почти вдвое больше, чем на Алтае, который занимает предыдущую строчку.

Количество ДТП с пострадавшими снизилось в 73 регионах и в одном не изменилось. Самые благополучные в этом смысле Ростовская область, Магаданская область, Республика Марий Эл и Брянская область. В 12 регионах количество серьёзных ДТП выросло, наиболее существенно — на Камчатке, в Ненецком автономном округе, Коми, Ингушетии и на Чукотке.

Лидеры по наименьшему числу погибших и раненных в ДТП — Чечня и Чукотка, затем идут Москва, Дагестан, Томская область, Ростовская область и Ингушетия.