В ЕУСПб поговорят о доказательной медицине и просвещенном пациенте

У медицинских пабликов многотысячные аудитории. Есть паблики квазиврачебные, которые ведет неизвестно кто, и советы в них доверия не вызывают; и есть блоги настоящие — от конкретных докторов, умеющих на человеческом языке объяснять принципы доказательной медицины. 12 ноября ЕУСПб организует в онлайне круглый стол: «Доказательная медицина в публичном пространстве: экспертиза, коммуникация, эстетика». 18+

Как считают многие врачи, понятие «доказательная медицина» избыточно: медицина и должна опираться только на то, что основано на научных данных и доказано. Но у нас и препараты, не доказавшие свою эффективность, входят в официальный список «Жизненно важных лекарственных средств», так что пока еще рано пренебрегать уточнением «доказательная».

«Медицинское знание выходит за пределы медицинских организаций, научных или исследовательских центров и становится частью публичного пространства», — констатируют организаторы круглого стола. Врач уже не единственный источник информации, а пациент — уже далеко не всегда «объект»: некоторые на досуге почитывают новости из The Lancet. «Все эти процессы составляют проблему, требующую критического рассмотрения в рамках разных дисциплинарных подходов, не только естественнонаучных, но и социальных и гуманитарных», — сочли в ЕУСПб и пригласили к дискуссии врачей, медицинских журналистов, блогеров, социологов, историков и антропологов.



Мероприятие не для широких масс, но вход (виртуальный) никому не запрещен. Все будет в зуме 12 ноября в 18.00, надо зарегистрироваться, чтобы получить ссылку.



Александра Шеромова

