Песков: Ситуация с коронавирусом «остается тревожной». Про локдаун в Кремле говорят уклончиво

«Мы уже говорили, что ситуация действительно остается тревожной. Правительственный штаб занимается этой ситуацией ежечасно. Особое внимание на регионы, где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения. Вы знаете, что были выделены дополнительные средства для этого правительством», — подчеркнул Песков.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента, не опасаются ли в Кремле, что система здравоохранения будет слишком перегружена, если не ввести локдаун. Песков ответил уклончиво.



«Не все страны идут на локдаун, многие страны имеют необходимый потенциал для того, чтобы избежать полной остановки экономики, но в то же время точечно вводятся определенные ограничения в различных регионах в рамках тех особых полномочий, которые ранее были предоставлены главам регионов», — заявил пресс-секретарь Путина.



В Петербурге с 9 ноября вступили в силу новые коронавирусные ограничения, подробнее о них читайте на «Фонтанке». В Северной столице сегодня опять был поставлен рекорд по приросту заболевших, так же, как и по стране.

