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09.11.2020 12:29
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Песков: Ситуация с коронавирусом «остается тревожной». Про локдаун в Кремле говорят уклончиво

Правительственный штаб «ежечасно» занимается вопросами, связанными с распространением коронавируса в России. Об этом 9 ноября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Мы уже говорили, что ситуация действительно остается тревожной. Правительственный штаб занимается этой ситуацией ежечасно. Особое внимание на регионы, где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения. Вы знаете, что были выделены дополнительные средства для этого правительством», — подчеркнул Песков.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента, не опасаются ли в Кремле, что система здравоохранения будет слишком перегружена, если не ввести локдаун. Песков ответил уклончиво.

«Не все страны идут на локдаун, многие страны имеют необходимый потенциал для того, чтобы избежать полной остановки экономики, но в то же время точечно вводятся определенные ограничения в различных регионах в рамках тех особых полномочий, которые ранее были предоставлены главам регионов», — заявил пресс-секретарь Путина.

В Петербурге с 9 ноября вступили в силу новые коронавирусные ограничения, подробнее о них читайте на «Фонтанке». В Северной столице сегодня опять был поставлен рекорд по приросту заболевших, так же, как и по стране.

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Комментарии (4)

gencon
Человек из бункера спекся, то что можно Трампу и Меркель, не положено коррупуионеру и трусу, и наоборот
260657101
Вы видите, что, предположим, психологические отметки "по заболеванию" пробиваются, но всё равно амплитуда этой волатильности, она минимизируется усилиями нашего "Правительства и в частности Минздрава", и, конечно, сейчас "любая страна в мире" находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств "пандемии" ... — динамики "заполняемости больничных коее" и так далее, изменения числа госпитализаций . Всё это, конечно, оказывает свое влияние. Но в целом ее "ситуацию" удается поддерживать.

Песков создал недавно, универсальный шаблон ответа пресс-секретаря Кремля на любую тему , подставь в кавычках фразу соответствующие предмету. Песков не нужен, можно выпускать андроида вместо него.
М.Венедиктов
Вся эта готовность российского руководства по первому щелчку из-за кордона ограничить розницу, разогнать по домам студентов и закрыть детские секции у меня - простого обывателя создаёт ощущение тщеты и беззащитности. Где она, суверенная ядерная держава? На кой тогда все эти андроповские и национальные гвардейцы в гагаринских шлемах, кого они могут испугать дальше российской границы? Вдову Рохлина? Дочку Скрипаля? Вахтёршу в лёхиной конторе?
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