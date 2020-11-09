FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +3
77.19р91.35р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
09.11.2020 12:22
5
Печать

Инфекционист заявил, что рост новых случаев COVID-19 продлится ещё месяц. Спад ожидается в январе

Рост числа новых заболевших коронавирусом продлится ещё месяц. На спад их количество пойдет только в январе, считает главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

«Москва стабилизируется потихоньку, но плато будет длинным, снижения сразу не будет, оно возможно в январе. В России ещё месяц будет увеличиваться количество заболевших», — передаёт 9 ноября слова Тимакова РИА Новости.

Замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов 6 ноября сообщил, что рост коронавирусных заболевших продлится ещё минимум неделю. Эксперт отметил, что увеличение количества заразившихся COVID-19 произойдёт в основном за счёт регионов России.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн ранее заявил, что вторая волна коронавируса в России будет более жесткой, поскольку накладывается на сезонный рост респираторных заболеваний.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев полагает, что в Москве и Петербурге осенняя волна коронавируса ожидается в два-три раза сильнее весенней.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России обнаружены 21 798 новых случаев заражения коронавируса. В Санкт-Петербурге зафиксированы 1403 новых заболевших COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

_Igor_
Очередная говорящая голова выскочила со своим оригинальным мнением.
260657101
Очередное глупое вангование, без какого то серьезного анализа. Из серии: "пальцем в небо".
Oleg_I
С каких, интересно, щщей у них ожидается спад? Переболеет больше половины населения? До января - вряд ли, слишком мало времени. Вакцинация? Пока не слышно. Изоляция? Никто не соблюдает. Вирус устанет и улетит в теплые страны? Да, наверно этот вариант.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний