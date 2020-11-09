Инфекционист заявил, что рост новых случаев COVID-19 продлится ещё месяц. Спад ожидается в январе
Рост числа новых заболевших коронавирусом продлится ещё месяц. На спад их количество пойдет только в январе, считает главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.
«Москва стабилизируется потихоньку, но плато будет длинным, снижения сразу не будет, оно возможно в январе. В России ещё месяц будет увеличиваться количество заболевших», — передаёт 9 ноября слова Тимакова РИА Новости.
Замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов 6 ноября сообщил, что рост коронавирусных заболевших продлится ещё минимум неделю. Эксперт отметил, что увеличение количества заразившихся COVID-19 произойдёт в основном за счёт регионов России.
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн ранее заявил, что вторая волна коронавируса в России будет более жесткой, поскольку накладывается на сезонный рост респираторных заболеваний.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев полагает, что в Москве и Петербурге осенняя волна коронавируса ожидается в два-три раза сильнее весенней.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России обнаружены 21 798 новых случаев заражения коронавируса. В Санкт-Петербурге зафиксированы 1403 новых заболевших COVID-19.