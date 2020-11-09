Инфекционист заявил, что рост новых случаев COVID-19 продлится ещё месяц. Спад ожидается в январе

Рост числа новых заболевших коронавирусом продлится ещё месяц. На спад их количество пойдет только в январе, считает главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

«Москва стабилизируется потихоньку, но плато будет длинным, снижения сразу не будет, оно возможно в январе. В России ещё месяц будет увеличиваться количество заболевших», — передаёт 9 ноября слова Тимакова РИА Новости.

Замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов 6 ноября сообщил, что рост коронавирусных заболевших продлится ещё минимум неделю. Эксперт отметил, что увеличение количества заразившихся COVID-19 произойдёт в основном за счёт регионов России.