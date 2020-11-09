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09.11.2020 12:02
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РИА Новости: источник в ЗВО назвал «основную причину» нападения срочника на офицеров в Воронеже

Нервный срыв — основная причина нападения в воронежской части срочника на военных. Об этом 9 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Западном военном округе.

«По результатам проведённого в воинской части в Воронежской области предварительного разбирательства установлено, что никакого физического конфликта 9 ноября или в предшествовавший период между прибывшим для проверки несения дежурства офицером и военнослужащим, совершившим на него нападение, не было. В качестве основной версии происшедшего рассматривается нервный срыв», — сообщил собеседник агентства.

Около пяти утра в понедельник на аэродроме «Балтимор» под Воронежем 20-летний Антон Макаров напал с топором на сослуживца, отнял у него оружие и выстрелил в водителя части и дежурного по полку. После чего скрылся на территории части с пистолетом ПМ и двумя магазинами к нему. Источники «Фонтанки» сообщали, что у срочника произошел конфликт с дежурным по полку майором Ермолаевым, который прибыл для проверки суточного наряда. Возбуждены уголовные дела по статье 105 (убийство) и статье 226 (хищение оружия и боеприпасов) УК РФ.

По предварительной информации, убиты три человека, ещё один ранен.

Для поиска молодого человека привлечены более 100 сотрудников ОМОНа, СОБРа и Росгвардии. Также используются беспилотники.

20-летний Антон Макаров родился в городе Ливны Орловской области. Затем переехал в Воронеж. Там поступил в институт МВД, на радиотехнический факультет, оттуда его и забрали на службу в армию.

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Комментарии (5)

AndreyJA
етишкина жизнь... в этой пародии на срочную службу ещё и нервный срыв?!
doorbal_
У дежурного по полку не было с собой служебного ПМ-а? Эта возня со шпаной всегда так заканчивается. Нервный срыв.... Пуля в голову и больше срывов не будет. С топором напал на караул и отобрал ствол... цирк...
Раскольников чёртов...
syshsun
Вполне возможно,что проверяющий,в ходе задушевной беседы,назвал солдата,человеком осуществляющим половые сношения с лицами своего пола.
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