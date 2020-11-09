Медики заявили, что дефицит витамина D может привести к тяжелому течению коронавируса
Дефицит витамина D может спровоцировать тяжелое течение коронавирусной инфекции. В регионах с сезонным дефицитом этого витамина случаи тяжелой формы болезни регистрируются чаще, выяснили британские медики.
«Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжелого коронавирусного заболевания», — заявил доктор Гаррет Дэвис 9 ноября порталу Express. По мнению врача, витамин D может защитить организм от проникновения коронавируса.
Свою теорию исследователи позже подтвердили в лабораторных условиях. Они пришли к выводу, что витамин D способен блокировать разрушение белковых структур в организме, которые предотвращают «цитокиновый шторм».
Некоторая доля потребности в витамине D обеспечивается за счет его образования в коже при нахождении на прямом солнечном свету. Интенсивность процесса зависит от сезона, времени и продолжительности дня, наличия облаков и тени, содержания меланина в коже, применения солнцезащитных средств. В пище витамин D в основном содержится в жирных сортах рыбы. В значительно меньшей степени он присутствует в сливочном масле, сыре и других жирных молочных продуктах, яичном желтке и икре.