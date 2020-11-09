В Роспотребнадзоре рассказали, что нужно дезинфицировать в квартире во время коронавируса
В условиях пандемии коронавируса следует ежедневно убирать квартиру, поскольку существует риск принести инфекцию домой из общественных мест. Об этом 9 ноября рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
По ее словам, дома следует как можно чаще использовать дезинфицирующие средства, а особое внимание уделить прихожей. В прихожей следует продезинфицировать ручки дверей и ключи, уточнила эксперт РИА Новости. Также при входе в квартиру стоит держать флакон с антисептиком, чтобы после улицы можно было обработать руки.
В России третий день подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране заразились 1 774 334 человека, 30 537 пациентов скончались, 1 324 419 выздоровели.