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09.11.2020 07:00
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В Роспотребнадзоре рассказали, что нужно дезинфицировать в квартире во время коронавируса

В условиях пандемии коронавируса следует ежедневно убирать квартиру, поскольку существует риск принести инфекцию домой из общественных мест. Об этом 9 ноября рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, дома следует как можно чаще использовать дезинфицирующие средства, а особое внимание уделить прихожей. В прихожей следует продезинфицировать ручки дверей и ключи, уточнила эксперт РИА Новости. Также при входе в квартиру стоит держать флакон с антисептиком, чтобы после улицы можно было обработать руки.

В России третий день подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране заразились 1 774 334 человека, 30 537 пациентов скончались, 1 324 419 выздоровели.

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Комментарии (4)

dimas062
Душу надо дезинфицировать в квартире в тепле и уюте, а не вот это всё.
Skazochny
Внутривенно коза
Modest_5e4ce41f7533b
В первых рекомендациях предписывалось дезинфицировать ротовую полость 70 градусным спиртом. Позже эту рекомендацию злодейски убрали.
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