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08.11.2020 23:11
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Белый и три чёрных. Незадачливый водитель собрал шахматный «паровозик» посреди Северного проспекта

Авария с участием сразу четырёх машин вечером 8 ноября случилась на Северном проспекте, 40. Свидетели шутят о «паровозике» и «игре в шахматы» и выкладывают снимки в группе «ДТП и ЧП».

Все машины, кроме оказавшейся в хвосте, в момент аварии, судя по всему, стояли очень близко друг к другу. Когда водитель легковушки врезался в задний бампер одной из них, та по инерции отлетела вперёд и столкнула ещё две.

«Я не понимаю, как он так умудрился!», — удивляется один из очевидцев. На кадрах видно что три машины чёрные, одна — белая. В ДТП никто не пострадал.

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