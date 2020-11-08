Авария с участием сразу четырёх машин вечером 8 ноября случилась на Северном проспекте, 40. Свидетели шутят о «паровозике» и «игре в шахматы» и выкладывают снимки в группе «ДТП и ЧП».

Все машины, кроме оказавшейся в хвосте, в момент аварии, судя по всему, стояли очень близко друг к другу. Когда водитель легковушки врезался в задний бампер одной из них, та по инерции отлетела вперёд и столкнула ещё две.

«Я не понимаю, как он так умудрился!», — удивляется один из очевидцев. На кадрах видно что три машины чёрные, одна — белая. В ДТП никто не пострадал.