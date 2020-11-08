Семак о видео с Дзюбой: Для меня футболисты как дети. Никакой родитель не отвернется от своего сына несмотря ни на что

«Ошибки совершают все. Для меня футболисты как дети. Никакой родитель не отвернется от своего сына несмотря ни на что практически. Со своей стороны делаю все, что могу. Что касается отношения Виража к Артему, то единственное, что он может сделать, — это завоевывать доверие Виража своей игрой и самоотдачей на футбольном поле. Он должен выполнять свою работу на сто процентов. Что будет дальше — мы не знаем», - подчеркнул Семак.

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак после победного матча с «Краснодаром» (3:1) прокомментировал скандальную ситуацию с Дзюбой и оскорбления, которые звучали в адрес футболиста во время игры с фанатской трибуны.

Также главный тренер «Зенита» объяснил, почему оставил Дзюбу без капитанской повязки.

«Дзюбы человек эмоционального склада, повязка добавляет ему ответственности перед командой, заставляя работать больше. Нужно понимать и тонко чувствовать команду, коллектив и то, для чего это нужно делать в одном, другом или третьем случае. На сегодняшнюю игру у него мотивация итак была запредельная, поэтому нужно было его немножко успокоить. По этой причине выбор пал на одного из самых опытных игроков нашей команды (защитника Деяна Ловрена - ред.). Есть еще Ракицкий, самый титулованный футболист нашей команды», - заявил Семак.

Также он добавил, что решение по поводу капитанского звания не окончательное и может меняться перед каждым следующим матчем.

Накануне в социальных сетях было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что из-за этого форварда пока не будут вызывать в национальную команду. При этом главный тренер «Зенита» Сергей Семак поставил Артема в стартовый состав на игру с «Краснодаром». В итоге Дзюба забил победный гол. По итогам матча Дзюбу признали лучшим игроком встречи, однако сам Артем отдал награду своему одноклубнику Алексею Сутормину.