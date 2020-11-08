Место похорон Михаила Жванецкого назовут после церемонии прощания. Время определено
Прощание с писателем, сатириком Михаилом Жванецким пройдёт 9 ноября. Как 8 ноября сообщает ТАСС представитель артиста Олег Сташкевич, «присутствовать будут самые близкие». Место похорон назовут сразу после церемонии.
Месяц назад Михаил Жванецкий объявил об окончании карьеры, подчеркнув, что «стареть надо дома». Он умер 6 ноября в возрасте 86 лет.
На новость отреагировали его коллеги, звёзды шоу бизнеса, официальные лица. Соболезнования близким выразил Владимир Путин.
«Фонтанка» вспоминала последний разговор с Михаилом Жванецким, прошедший на рубеже 2017 и 2018 годов, и публиковала избранные цитаты сатирика.
Не устраивать публичное прощание с артистом было решено из-за эпидемии коронавируса. В окружении сочли, что людей пришло бы слишком много, что сейчас просто «негуманно» и опасно для его поклонников и семьи.