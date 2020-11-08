Университет Джонса Хопкинса: Число заразившихся коронавирусом превысило 50 млн человек

Более 50 млн человек по всему миру на себе узнали, что такое COVID-19. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, собирающего статистику заболевания в режиме реального времени.



Более 1,2 миллиона человек во всем мире умерли от COVID-19. 32,8 миллиона человек выздоровели.



На первом месте среди всех стран мира по числу заболевших идут США. Там зарегистрированы 9,8 миллиона случаев COVID-19. С начала пандемии в стране умерли 237 тысяч человек, выздоровели 3,8 миллиона человек.



На втором месте Индия — в стране 8,5 миллиона инфицированных, из них 126 тысяч человек умерли и 7,8 миллиона выздоровели.

