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08.11.2020 20:34
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Университет Джонса Хопкинса: Число заразившихся коронавирусом превысило 50 млн человек

Более 50 млн человек по всему миру на себе узнали, что такое COVID-19. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, собирающего статистику заболевания в режиме реального времени.

Более 1,2 миллиона человек во всем мире умерли от COVID-19. 32,8 миллиона человек выздоровели.

На первом месте среди всех стран мира по числу заболевших идут США. Там зарегистрированы 9,8 миллиона случаев COVID-19. С начала пандемии в стране умерли 237 тысяч человек, выздоровели 3,8 миллиона человек.

На втором месте Индия — в стране 8,5 миллиона инфицированных, из них 126 тысяч человек умерли и 7,8 миллиона выздоровели.

Следом идет Бразилия — 5,6 миллиона заболевших, из них 162 тысяч погибших и 5,1 миллиона выздоровевших.

Россия сохраняет четвертое место в мировой статистике заболеваемости — в стране выявлены 1,7 миллиона случаев COVID-19, умерли 30 тысяч человек, выздоровели 1,3 миллиона человек. Последние недели РФ бьёт рекорд за рекордом по суточной заболеваемости.

В Петербурге только за минувший день коронавирус диагностировали у 1 331 пациента. Из-за сложной ситуацией в Северную столицу прилетит руководство Минздрава.

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Комментарии (3)

你好你好
При этом голодает 820 миллионов человек. Но на них вам наплевать, истерички, вы эгоисты. Вы уверовали в ковид и трясетесь за свою шкуру, под видом заботы об обществе. Помогать так всем! Носите маску - кормите и голодных. Слабо?
你好你好
0.6% за 10 месяцев. Ох эпидемия так эпидемия, не остановить прям! Население планеты увеличивается на 82 миллиона человек в год, а тут в год заболеет меньше. Есть риск так и не дождаться этого ковида, а я весь год без маски хожу и зря надеюсь. 😂
virusanet
а сколько на планете людешек прозябает?
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